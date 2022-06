La Rappresentate di Lista è pronta per far ballare il pubblico nella stagione più calda dell’anno. La formazione ha distribuito la canzone Diva ottenendo numerosi commenti positivi.

Parallelamente, la formazione ha parlato del significato del brano su Instagram: “ Vorrei ricordarmi sempre della mia Diva . Quella me che prova a fiorire, che può ancora sbagliare, ricominciare e vivere”.

Il post poi prosegue: “Qua, nella vita vera, non ci sono i riflettori come nei film, ma c'è uno spazio che possiamo pretendere , una luce che può farci brillare. È la libertà di poter essere noi stessi, una libertà difficile da conquistare. C'è il giudizio sempre pronto e la voce feroce che alziamo su noi stessi”.

Infine La Rappresentante di Lista (FOTO) ha concluso: “È vero, non è facile, non è facile, ma io ci voglio provare e tu non mi stressare!”.