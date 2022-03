La Rappresentante di Lista, le date del tour

Veronica Lucchesi e Dario Mangiaracina, insieme all’intero collettivo musicale de La Rappresentante di Lista, si preparano a tornare in un ricco tour estivo. Ecco tutte le date del MyMamma Ciao Ciao Edition Tour 2022 Condividi

È uno dei collettivi più amati della musica indipendente italiana. Veronica Lucchesi e Dario Mangiaracina de La Rappresentante di Lista si preparano a tornare in un ricco tour estivo dopo il successo di Sanremo 2022 con il singolo Ciao Ciao. Si parte a maggio da Segrate (MI) per un ricco elenco di date ancora in aggiornamento vista l’enorme richiesta dei fan che sceglie di ascoltarli dal vivo e scatenarsi insieme a loro sotto il palco. Ecco tutte le date e come acquistare i biglietti per partecipare.

La Rappresentante di Lista aggiunge nuove date al My Mamma Tour 2022 approfondimento La Rappresentante Di Lista, Ciao Ciao è disco di platino La ormai storica tournée estiva My Mamma de La Rappresentante Di Lista, e così chiamata in onore dell’ultimo album della band uscito nel 2021, si colora di nuove sfumature grazie all’esperienza dell’ultimo Festival di Sanremo con il fortunatissimo singolo Ciao Ciao che ha scalato nelle scorse settimane (e lo fa tutt’ora) le migliori classifiche di vendita, di radio e di streaming. Si chiama MyMamma Ciao Ciao Edition Tour, la serie di concerti che LRDL porterà in tutta Italia dal prossimo 25 maggio con nuove date aggiunte pochissime ore fa in seguito alla grande richiesta di partecipazione dei fan. Ecco come Veronica Lucchesi e Dario Mangiaracina hanno comunicato sui social la notizia di nuovi appuntamenti: “Piccola pausa prima di ripartire, aggiungiamo nuove date al tour. Torniamo al MI AMI per il debutto e poi saremo al Ravenna Festival e al Mittlefest con l’Orchestra Arcangelo Corelli, diretta per l’occasione dal Maestro Carmelo Patti. Non stiamo nella pelle”. Il calendario completo del MyMamma Ciao Ciao Edition Tour de La Rappresentante di Lista: Sabato 28 maggio 2022 – Segrate (MI), Mi Ami Festival

Domenica 19 giugno 2022 – Ferrara, Ferrara Sotto Le Stelle

Mercoledì 22 giugno 2022 – Lido Di Camaiore (LU), La Prima Estate

Giovedì 23 giugno 2022 – Roma, Rock In Roma

Sabato 2 luglio 2022 – Allein (AO), Musicastelle

Mercoledì 6 luglio 2022 – Caorle (VE), Parco Del Pescatore

Sabato 9 luglio 2022 – Cremona, Tanta Robba Festival

Domenica 10 luglio 2022 – Alba (CN), Collisioni Festival

Domenica 17 luglio 2022 – Lugo (RA), Ravenna Festival

Domenica 24 luglio 2022 – Feltre (BI), Piazza Maggiore

Venerdì 29 luglio 2022 – Bergamo, Piazzale Degli Alpini

Domenica 31 luglio 2022 – Cividale Del Friuli, Mittelfest

Domenica 7 agosto 2022 – Zafferana Etnea (CT), Sottoilvulcano Festival

Sabato 20 agosto 2022 – Mola di Bari (BA), Locus Festival

Come acquistare i biglietti per partecipare ai concerti de LRDL approfondimento Sanremo 2022, La rappresentante di lista con Ciao Ciao: il testo In attesa di poter rivedere e riascoltare dal vivo il duo formato da Veronica Lucchesi e Dario Mangiaracina e tutta La Rappresentante di Lista, ecco come acquistare i biglietti per le date del tour estivo organizzato da Magellano Concerti. I ticket di ingresso per il MyMamma Ciao Ciao Edition Tour in partenza il prossimo 25 maggio dal Mi Ami Festival di Segrate, sono in vendita sul circuito online di TicketOne e presso tutti i punti vendita del marchio autorizzati sul territorio. Nel frattempo LRDL è costantemente al lavoro anche sulla versione “autunnale” del My Mamma Tour Club 2022, che si terrà nei migliori club della Penisola.