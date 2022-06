La scaletta del concerto di Cesare Cremonini a Padova

Questa sera, sabato 18 giugno, Cesare Cremonini si esibirà allo Stadio Euganeo di Padova. Un’altra tappa sold out del suo Tour 2022 negli stadi

Il Tour 2022 di Cesare Cremonini è cominciato giovedì 9 giugno a Lignano Sabbiadoro, e proseguirà fino a luglio con tappe da nord a sud dell’Italia. “Padova, stadio Euganeo. Stasera ci attende un altro bellissimo soldout! C’è una frenesia pazzesca per lo spettacolo che finalmente abbraccia il grande Veneto che amo. Ho un rapporto speciale con questa terra. Mi fa sentire a casa. Mi ha adottato tante volte” ha scritto il cantante su Facebook.

La scaletta del concerto di Cremonini a Padova

Gli ospiti del concerto di Cremonini a Padova potranno ammirare il loro idolo mentre canta, balla e si scatena su di un palco alto circa venti metri, più della curva nord. Si tratta del primo vero concerto live che lo stadio Euganeo di Padova vive dopo la pandemia. “Bentornati finalmente ai grandi concerti, che ci sono tanto mancati. Godiamoci questo live fino in fondo” ha detto la co-fondatrice di Zedlive, Valeria Arzenton. Cremonini porterà sul palco i suoi grandi successi da solista, ma anche i brani che hanno fatto dei Lunapop uno tra i più amati gruppi italiani. Oltre a nuovi singoli quali Colibrì e Chimica. Ospiti virtuali, Jovanotti in Mondo e il compianto Lucio Dalla in Stella di Mare.

Ecco la scaletta della serata: