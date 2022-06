Rolling Stones, il concerto di Amsterdam si farà a luglio

Con l’annuncio ufficiale di positività al Covid-19 da parte del frontman e voce Mick Jagger , i Rolling Stones si sono visti costretti dopo il weekend dell’11 e 12 giugno, ad avvisare tramite comunicato stampa, prontamente condiviso anche sui social, il rinvio di alcune date . Stiamo parlando del Sixty Stones Tour 2022 in programma ad Amsterdam lo scorso 13 giugno e a Berna oggi, venerdì 17 giugno. Ma è proprio nelle ultime ore di giovedì 16 giugno che la rock band britannica ha tenuto a condividere con i fan dei social importanti aggiornamenti secondo i quali, come promesso, la data olandese si farà, ma verrà spostata al 7 luglio . La location dell’evento in musica resta la stessa, con la Johan Cruijff ArenA di Amsterdam che non aspetta altro che l’energico abbraccio del pubblico degli Stones in un concerto super emozionate, che sarà peraltro un vero e proprio pezzo di storia della musica internazionale, tra nuovi brani del gruppo e i più famosi pezzi di repertorio.

Il messaggio degli Stones sui social per i fan attesi ad Amsterdam

approfondimento

Tutti i cantanti al British Summer Time in Hyde Park Festival

E se i fan italiani hanno potuto tirare un sospiro di sollievo per la conferma dell'unica data dei Rolling Stones nella Penisola, il 21 giugno allo Stadio San Siro di Milano, lo stesso non è stato per i sostenitori della rock band ad Amsterdam e Berna con il gruppo che, martedì 14 giugno, annunciava il rinvio delle due date europee a causa del repentino stop imposto a Mick Jagger dalla pandemia. “I Rolling Stones sono profondamente dispiaciuti per il rinvio di stasera”, ha scritto il gruppo su Instagram a inizio settimana, “ma la sicurezza del pubblico, dei colleghi musicisti e della troupe in tournée deve avere la priorità. Lo spettacolo sarà riprogrammato per una data successiva”. E quella tanto attesa “data successiva” è finalmente arrivata, con Jagger & Co. che hanno ammesso di non vedere l’ora che arrivi il prossimo 7 luglio, giorno scelto per il nuovo concerto alla Johan Cruijff ArenA di Amsterdam. A rincuorare ulteriormente i fan in tutta Europa è stato poi lo stesso frontman del gruppo che, sempre sui social, in un lungo messaggio color block arancio ha ringraziato il calore degli ascoltatori dicendo: “Grazie infinite a tutti voi per gli auguri e i messaggi di questi giorni. Sto molto meglio e non vedo l’ora di tornare sul palco la prossima settimana! La data di Amsterdam è già stata riprogrammata per il 7 luglio. Daremo quanto prima notizie anche su un nuovo appuntamento a Berna. Ci vediamo presto! Mick”.