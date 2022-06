Rolling Stones, confermato il concerto di Milano

È con un comunicato stampa ufficiale, condiviso ieri, martedì 14 giugno, sui profili social della rock band britannica, che i Rolling Stones hanno annunciato ai fan alcune modiche al loro calendario del tour, in vista del virus Covid-19 che negli ultimi giorni ha colpito il frontman Mick Jagger non consentendogli l’avvicinamento agli altri membri del gruppo musicale e dell’entourage, così come di esibirsi in concerto. Ma mentre sono arrivate cattive notizie per le date di Amsterdam e di Berna, prontamente rimandate, il grande show che accoglierà gli artisti di Paint It, Black sul palco milanese dello Stadio San Siro , il prossimo 21 giugno , è confermato .

Con un messaggio nero su bianco, postato su Instagram come estratto di un comunicato stampa ufficiale, martedì 14 giugno, Mick Jagger e i suoi Rolling Stones , hanno offerto ai fan importanti notizie circa il prosieguo del loro tour e visto il recente annuncio del frontman di aver contratto il virus da Covid-19. E mentre lo show svizzero del prossimo 17 giugno a Berna è stato rimandato a nuova data, ecco cosa scrive la rock band a proposito dello spettacolo milanese di martedì 21 giugno a San Siro : “Lo show degli Stones a Milano, martedì 21 giugno allo Stadio San Siro, ci sarà e andrà in scena come espressamente concordato”. Per Jagger & Co. la data milanese sarebbe dovuta coincidere con il sesto appuntamento del ricco tour che sta “infiammando” con la sua energia, tutta l’Europa, dopo l’inizio scoppiettante di Madrid il 1 giugno 2022, poi proseguito con i concerti di Monaco e Liverpool, salvo poi rimandare le successive Amsterdan e Berna.

Rolling Stones, qualche anticipazione dai concerti già andati in scena

approfondimento

I migliori concerti di giugno 2022

Sulla scia dei concerti già andati in scena per il Sixty Stones Europe 2022 a Madrid, Monaco e Liverpool, ci si aspetta che lo show previsto per la data milanese possa essere davvero indimenticabile tra giochi di luce allo Stadio San Siro, grande rock e l’abbraccio figurato di tutti i presenti. In scaletta si vociferano vecchi e nuovi successi della band dove di certo non mancheranno pezzi iconici come Paint It, Black, (I Can’t Get No) Satisfaction e Gimme Shelter. A sorpresa, proprio come quanto accaduto a Liverpool sulle note di I Wanna Be Your Man, ci potrebbe poi essere un ulteriore omaggio ai Beatles o ad altre grandi rock band del passato. Per vivere tutta la magia dei Rolling Stones, appuntamento allo Stadio San Siro di Milano, martedì 21 giugno.