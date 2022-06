Mick Jagger ancora positivo, i Rolling Stones cancellano un'altra data

Musica

Archiviati i numerosi live nei club e palazzetti che hanno animato la quasi conclusa primavera italiana, in un gradito ritorno alla musica dal vivo dopo le restrizioni imposte dalla pandemia, ripartono anche i grandi eventi all’aperto. Ecco i migliori concerti di giugno 2022 tra festival e tour di artisti nazionali e internazionali

Con l’arrivo dell’estate riparte la grande macchina della musica italiana, con festival e tour estivi di tanti cantanti italiani e internazionali. Ecco i migliori concerti in programma a giugno 2022 per cantare a squarciagola e ballare insieme sotto il palco

Reduce dal successo di Sanremo 2022 e dalla partecipazione all’Eurovision Song Contest, Blanco è tra i cantanti più attesi nel ricco calendario musicale estivo in Penisola. Si esibirà il 24 giugno a Genova, Parco degli Erzelli – Goa Boa The Next Day. Nella stessa giornata anche il rapper Guè sarà live da Milano - Carroponte