Cremonini in concerto a San Siro a Milano: la scaletta

Cesare Cremonini in concerto allo Stadio San Siro

approfondimento

Cremonini, per la data di Imola aperta anche tribuna Rivazza

È tutto pronto per il concerto-evento che Cesare Cremonini terrà questa sera, lunedì 13 giugno, allo Stadio San Siro di Milano. L’occasione è quella del Cremonini Stadi 2022, il ricco tour estivo che, a due anni di stop dagli eventi dal vivo a causa del perdurare della pandemia, riporta l’apprezzato cantautore bolognese sul palco e stretto nell’enorme abbraccio del suo pubblico, come già successo lo scorso giovedì 9 giugno in vista della data zero di Lignano Sabbiadoro. Due ore e mezza di pura musica, con i cancelli dello stadio italiano che apriranno già a partire dalle ore 16.00 del caldo pomeriggio estivo. L’inizio dello show è invece previsto per le ore 20:45 su un palcoscenico che, gira voce, sarà largo oltre 65 metri, profondo e alto più di 20, per ospitare così una scenografia a dir poco grandiosa, che metterà ancora più in luce non solo le qualità canore indubbie di Cremonini, ma anche le sue doti da grande performer.