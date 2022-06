Loredana Bertè e Franco126 duettano in "Mare malinconia"

Una coppia inedita per un brano dal sapore estivo eppure malinconico. “Questo brano mi ha spettinata” ha rivelato la cantante Condividi

Tra i brani dell'estate 2022 c'è anche Mare malinconia, la nuova canzone di Franco126 in duetto con Loredana Bertè. Un sogno avverato per il cantautore romano, come ha rivelato lui stesso su Instagram.

Loredana Bertè e Franco126, il duetto approfondimento I festival musicali dell'estate 2022. FOTO Mare malinconia è scritto dallo stesso Franco126 insieme a Pietro Di Dionisio e Giovanni Maria De Cataldo, mentre alla produzione artistica c'è Giorgio Poi. La canzone racconta il coraggio di una donna “nata sotto una cattiva stella” che riesce a confidare solo al mare tutte le sue fragilità. Il mare protagonista della canzone è un elemento simbolico e allo stesso tempo reale, in cui la donna decide di lasciarsi andare perché non ne vede la minaccia (o proprio per questo) ma è consapevole del fatto che solo buttandosi può risorgere e rinascere dalle proprie ceneri.

Loredana Bertè e Franco126, le loro parole approfondimento I migliori concerti di giugno 2022 “Sono rimasta 'spettinata' da questo brano” – ha spiegato Loredana Bertè a Repubblica, raccontando il momento in cui la sua manager le ha proposto di ascoltare il brano di Franco126. “Mi ha colpito subito la profondità, lo spessore del testo. Nel panorama musicale italiano ci sono alcune cose che mi piacciono ma Franco126 è una delle proposte che mi convincono” ha rivelato. L'artista ha poi continuato, spiegando di aver apprezzato in particolare la personalità del giovane cantautore, “un nerd che ha una grande creatività, una visione”. Bertè non è certamente nuova alle contaminazioni: “mai stata snob, soprattutto con gli autori più giovani”. Franco126 ha invece raccontato la genesi del pezzo. “Volevo davvero provare a scrivere un pezzo estivo. Ma io sono un tipo malinconico ed è venuta fuori una cosa che poteva cantare solo Loredana” ha confidato nell'intervista, precisando che senza la partecipazione di Loredana Bertè Mare malinconia non avrebbe visto la luce. “Solo il suo graffio poteva dargli quello che cercavo”.

Loredana Bertè e Franco126, i tour Per quanto riguarda i tour dei due artisti, in attesa dell’ufficializzazione del calendario dei concerti di Loredana Bertè, ricordiamo le date di Franco126 che prenderà il via il 17 giugno da Bologna: sabato 18 giugno 2022 - PINEROLO (TORINO) Pinewood Torino - NEW

sabato 2 luglio 2022 - FIRENZE Viper Summer Festival

giovedì 14 luglio 2022 - PADOVA Parco Della Musica

sabato 16 luglio 2022 - GENOVA Balena Festival Preview

venerdì 22 luglio 2022 - NAPOLI Suo.Na Festival - NEW

sabato 23 luglio 2022 - GALLIPOLI Parco Gondar

sabato 30 luglio 2022 - SENIGALLIA (AN) Mamamia Festival

venerdì 5 agosto 2022 - BAGHERIA (PALERMO) Piccolo Parco Urbano

sabato 6 agosto 2022 - CATANIA - Villa Bellini

lunedì 8 agosto 2022 - DIAMANTE (CS) Teatro dei Ruderi di Cirella - NEW

venerdì 19 agosto 2022 - PAESTUM (SA) MaCo Festival - NEW

domenica 28 agosto 2022 - PESCARA Teatro D’Annunzio - NEW

martedì 30 agosto 2022 - SAN BENEDETTO DEL TRONTO (AP) San.B Sound - NEW

giovedì 22 settembre - MILANO - Mediolanum Forum

sabato 24 settembre - ROMA - Palazzo Dello Sport