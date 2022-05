Demi Lovato, la nuova canzone si intitola Skin of My Teeth

Nata ad Albuquerque negli Usa, ha esordito già da bambina in alcuni programmi tv. Alcuni suoi singoli come 'Skyscraper', 'Heart Attack' e 'Sorry Not Sorry' hanno raggiunto la top 10 della Billboard Hot 100. Dopo vari alti e bassi dovuti ai problemi di salute e con la droga, l’artista si prepara a ripartire con il nuovo disco “Dancing With the Devil: The Art of Starting Over” e un documentario sulla sua storia

Demi Lovato, nuovo album in arrivo

approfondimento

Demi Lovato esce dalla rehab e si tatua un grosso ragno sulla testa

Skin of My Teeth sarà a tutti gli effetti il primo inedito estratto dal nuovo album di Demi Lovato, ancora in lavorazione ma con ogni probabilità in arrivo entro la fine del 2022. Dal canto suo, la cantante si è detta molto emozionata e orgogliosa di questo progetto discografico che arriva a un anno di distanza dalla pubblicazione di Dancing With The Devil…The Art of Starting Over (2021) e a quasi un lustro dal successo di Tell Me You Love Me (2017). A incuriosire i fan è però la promessa da parte dell’artista di un suo ritorno alle radici, in una svolta che promette di abbandonare le sonorità più pop e commerciali con cui ci aveva abituati negli ultimi anni, per riabbracciare la grinta pop-rock e pop-punk già ascoltate con singoli come Don’t Forget e Here We Go Again. Demi Lovato riabbraccia quindi la sua tanto amata chitarra elettrica e racconta sul suo nuovo disco: “Mi rappresenta così tanto. È il migliore che abbia mai fatto finora”. La cantante ha rivelato di essere molto emozionata e orgogliosa di questo suo ultimo lavoro e ancora di più per alcune canzoni in esso contenute, proprio come successo per il singolo Happy Ending, “Anche se l'ho scritta in un momento incredibilmente oscuro, sono così grata di non essere più in quel posto freddo e solitario. Sono sicura che, qualunque cosa accada nella mia vita, il mio lieto fine sarà non dover mai più cadere nelle cattive abitudini”, ha svelato Lovato in riferimento ad alcuni traumi e dipendenze del passato.