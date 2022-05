Madame in concerto a Roma: la scaletta

La cantautrice e rapper vicentina si avvia alla conclusione del suo Madame in Tour 2022 nei club. Questa sera, giovedì 26 maggio, la penultima data sold-out all’Atlantico Live di Roma. Ecco la scaletta del concerto Condividi

Grande successo per Francesca Calearo, alias Madame, che questa sera, giovedì 26 maggio, prosegue con una nuova data del suo ricco tour dal titolo Madame in Tour 2022. L’appuntamento è con i fan della Capitale, in un maxi show già sold-out all’club Atlantico Live. Ecco la scaletta di brani che Madame canterà sul palco romano, accompagnata dal caloroso abbraccio (in senso figurato) del suo pubblico e dal coro di voci sugli inediti del suo debut album MADAME e delle numerose collaborazioni musicali con i cantanti di spicco della scena contemporanea italiana come i rapper Fabri Fibra e Marracash, Rkomi o ancora l’amico di lunga data Sangiovanni. Chi sa mai che qualcuno potrebbe fare anche la sua comparsata a sorpresa sul palco accanto alla giovane rapper e cantautrice.

La scaletta del concerto di Madame a Roma approfondimento Madame in Tour, la fuoriclasse della musica italiana inebria Milano È guardando agli spettacoli già andati in scena nelle scorse settimane per il Madame in Tour 2022, a Milano, Firenze, Napoli e Torino, che presentiamo la possibile scaletta di brani che la cantante suonerà questa sera, giovedì 26 maggio, al club Atlantico Live di Roma, per la prima di due date che è già sold-out. Madame si esibirà sul palco della Capitale accompagnata dalle principali canzoni di MADAME, il disco omonimo uscito dopo l’esperienza a Sanremo 2021, così come da alcune delle sue più famose collaborazioni e hit estive. Ecco la scaletta del Madame in Tour 2022: Tu mi hai capito Voce Marea Sentimi Sciccherie Baby Mami papi Clito Luna Babaganoush Amiconi Tutti muoiono L’anima 17 L’eccezione Il mio amico Mi fiderò

Per Madame arrivano gli appuntamenti estivi approfondimento Madame compie 20 anni: le sue canzoni più famose Dopo il tour di ben nove date nei migliori club italiani, iniziato lo scorso 3 maggio dall’Alcatraz di Milano e in conclusione domani, venerdì 27 maggio, con la seconda data all’Atlantico Live di Roma, per la giovane Madame non è assolutamente tempo di riposo, ma di nuovo l’occasione per cantare a squarciagola con il pubblico e scatenarsi al ritmo della sua musica. La cantante vicentina partirà infatti a breve con gli appuntamenti del suo summer tour come assoluta protagonista di alcuni tra i più celebri festival estivi della Penisola. Ecco tutti i concerti di Madame nell’estate 2022: Domenica 26 giugno 2022 – Genova, Goa Boa The Next Day

Martedì 5 luglio 2022 – Roma, Rock In Roma

Mercoledì 13 luglio 2022 – Jesolo (VE), Suonica Festival

Giovedì 14 luglio 2022 – Grado (GO), Grado Festival

Sabato 16 luglio 2022 – Alba (CN), Collisioni Festival

Venerdì 22 luglio 2022 – Offida (AP), Piazza del Popolo

Sabato 23 luglio 2022 – Siena, Fortezza Medicea

Giovedì 28 luglio 2022 – Roccella Jonica (RC), Roccella Summer Festival

Sabato 30 luglio 2022 – Marina di Ginosa (TA), Elephant Park

Mercoledì 10 agosto 2022 – Alghero (SS), Anfiteatro Maria Pia.