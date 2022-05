Nirvana,chitarra di Smells Like Teen Spirit venduta per $ 4,5 milioni

La Fender Mustang del 1969 blu usata dal cantante dei Nirvana nel videoclip del 1991 è stata venduta domenica 22 maggio a un’asta Julien's Auctions per una cifra astronomica, se si pensa che la stima originale era di 600.000 dollari. Una parte dei proventi della vendita verrà devoluta all'iniziativa chiamata “Kicking the Stigma”, finalizzata a rimuovere lo stigma sui disturbi di salute mentale. Gli stessi per cui si tolse la vita Cobain nel 1994

La Fender Mustang del 1969 blu usata da Kurt Cobain nel videoclip del 1991 della hit dei Nirvana “Smells Like Teen Spirit” è stata venduta all’asta per 4,5 milioni di dollari.

Domenica 22 maggio a un’asta di Julien's Auctions lo strumento musicale è stato battuto per una cifra astronomica, se si pensa che la stima originale era di 600.000 dollari.



Il proprietario di quella che, come riporta Kenan Draughorne sul Los Angeles Times, è la "più grande collezione di chitarre sulla Terra" ha appena sborsato milioni per acquistare la Fender per mancini appartenuta al leggendario Kurt Cobain.



“Un artista defunto che notoriamente odiava tutto del capitalismo”, sottolinea Kenan Draughorne sul Los Angeles Times, facendo notare quanto poco sarebbe contento Cobain di questa vendita a più zeri.



Il proprietario della "più grande collezione di chitarre sulla Terra" di cui sopra è Jim Irsay. Oltre ad avere la collezione di guitar meglio assortita e ricca del globo, costui è anche proprietario e amministratore delegato degli Indianapolis Colts, la celebre squadra di football americano.



Potete guardare il videoclip di “Smells Like Teen Spirit” dei Nirvana in cui si vede la Fender Mustang del 1969 blu in fondo a questo articolo.



La chitarra

La Fender Mustang del 1969 blu è la grande protagonista del videoclip di "Smells Like Teen Spirit" uscito nel 1991, tre anni prima che Kurt Cobain si togliesse la vita (il cantante si è suicidato nel 1994). Nel video (che potete guardare in fondo a questo articolo) si vede il cantante e chitarrista della mitica band grunge di Seattle mentre strimpella questa mitica chitarra elettrica. Nel frattempo si tiene alla larga dai fan furiosi che si sono radunati in una palestra di una scuola, avvolta nel fumo.



Pubblicata nel 1991, "Smells Like Teen Spirit" è considerata quasi all'unanimità una delle più grandi canzoni della storia della musica, di certo una delle più importanti dell'opera omnia del gruppo grunge targato Seattle. La Rock & Roll Hall of Fame ha aggiunto la canzone alla sua mostra "The Songs That Shaped Rock and Roll", mentre la "Bibbia del rock", ossia Rolling Stone, l'ha classificata al quinto posto nella lista dei "100 migliori singoli di tutti i tempi".



Nella sua ultima intervista rilasciata al magazine Guitar World, Cobain ha definito quella chitarra da lui suonata nel videoclip una delle migliori che avesse mai suonato. "Sono mancino e non è molto facile trovare chitarre per mancini a prezzi ragionevoli e di alta qualità", ha affermato il compianto musicista. “Ma tra tutte le chitarre del mondo, la Fender Mustang è la mia preferita. Ne ho possedute solo due".



Non solo nel videoclip di “Smells Like Teen Spirit”

Questa chitarra da 4,5 milioni di dollari non è stata impiegata soltanto per le riprese del videoclip di "Smells Like Teen Spirit": è stata usata anche durante le sessioni di registrazione di alcuni dei dischi più acclamati della band, ossia "Nevermind" e "In Utero".

Una parte dei proventi della vendita di questa chitarra sarà devoluta all'iniziativa chiamata “Kicking the Stigma”, finalizzata a rimuovere appunto lo Stigma sui disturbi di salute mentale.



"Kurt Cobain è stata una grande forza artistica e culturale come qualsiasi altro artista negli ultimi 30 anni, e questa asta celebra il contributo indelebile suo e dei Nirvana alla musica rock e alla cultura popolare", ha affermato in una nota ufficiale il compratore, Jim Irsay. "Siamo onorati e grati che una parte dei proventi di questa asta andrà a beneficio di Kicking The Stigma e dei nostri sforzi per portare il problema della salute mentale fuori dall'oscurità e verso la luce”, aggiunge Irsay, che è uno dei promotori dell’iniziativa benefica “Kicking the Stigma”.



Jim Irsay, lo "zio Paperone" delle chitarre

Jim Irsay, 62 anni, ci ha ormai fatto il callo: per lui sborsare cifre a più zeri per accaparrarsi chitarre storiche è quasi all'ordine del giorno. Secondo il sito web Guitar.com, Irsay ha acquistato una Stratocaster nera da David Gilmour dei Pink Floyd per la cifra 3,9 milioni di dollari.



Anche la Tiger di Jerry Garcia dei Grateful Dead è stata comprata da lui per quasi 1 milione di dollari, mentre si è portato a casa una Stratocaster di Bob Dylan per 965.000 dollari. Queste sono solo alcune delle tantissime chitarre che possiede. Così tante da far sì che in cantiere ci sia un museo dedicato.



Il progetto di un museo delle chitarre

Il proprietario degli Indianapolis Colts e delle chitarre da chapeau ha in programma di aprire un museo in cui tutti potranno ammirare la sua collezione. Per adesso non ci sono notizie relative alla posizione di codesto museo, anche se con ogni probabilità aprirà i battenti a Indianapolis, nell'Indiana.



"La storia è così importante", ha spiegato Irsay al webstite Guitar.com. “Gran parte di ciò di cui ci occupiamo come mondo e come umanità è legato alla musica. È stato così da quando gli uomini delle caverne erano intorno al fuoco e hanno scarabocchiato sui muri, hanno picchiato le cose - c'era sempre questa sensazione di auto-espressione. E una sensazione più profonda del semplice avere parole o linguaggio dei segni, o sistemi di caccia e raccolta. Per me è davvero importante che il museo sia vivo. Come lo vivi quando entri? Voglio che sia interattivo”, ha aggiunto il collezionista.



Di seguito potete guardare il videoclip di “Smells Like Teen Spirit” dei Nirvana in cui si vede la Fender Mustang del 1969 blu.