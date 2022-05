Per la loro unica data italiana, il 23 giugno al festival “La prima estate”, porteranno le sonorità degli anni Ottanta e dello storico album “Rio” (che quest’anno celebra 40 anni), ma anche quelle di “Future Past”, quindicesimo album in studio. Una cosa è certa: i Duran Duran non vedono l’ora di tornare in Italia a suonare. Parola di John Taylor, che ci ha svelato il segreto della loro longevità e ci ha detto che nei Måneskin (che gli piacciono molto) vede un’originalità artistica molto simile ai Duran Duran

“Ho avuto un momento di grande emozione, che poi è passato. Sono felice. Ma sai, i Duran Duran non sono mai stati davvero una band per l’industria della musica e attenti ai premi. Siamo una band di persone, siamo sempre stati dei ragazzi, non siamo molto abituati a quel genere di cose. Ma è fantastico! Tutte le persone che ci circondano sono molto felici di questo riconoscimento”

"Rock & Roll Hall of Fame? Bellissimo, ma restiamo una band di tutti"

Non capita spesso di incontrare un artista che da poco è stato inserito nella Rock & Roll Hall of Fame insieme alla sua band, che ha fatto la storia della musica (e non solo degli anni Ottanta). Ma quando gli dico: “John, con questo riconoscimento tutti sanno che avete veramente lasciato il segno!”, lui scuote la testa e ammette che sì, i Duran Duran hanno fatto molto e di bello, ma non hanno mai cercato di ottenere premi così importanti. “Noi siamo una band di tutti, della gente. E per noi è sempre stato fondamentale fare musica che ci raccontasse, per regalare momenti indimenticabili a tante persone. Non abbiamo mai creato con l’obiettivo di avere targhe importanti, ma solo perché ci piaceva suonare, divertirci e trasmettere questo nostro entusiasmo alla gente”.

Humble in his greatness. O meglio: umile nella sua grandezza. Come quella di “Rio”, secondo album dei Duran Duran che quest’anno festeggia i suoi primi 40 anni, e che sarà uno dei protagonisti anche dell’unica data italiana, il 23 giugno al festival “La prima estate”, al Lido di Camaiore. Abbiamo parlato di questo, della loro inconfondibile identità musicale e di molto altro ancora con John Taylor. Ecco la nostra intervista