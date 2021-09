Duran Duran: l'album "Future Past"? Nuovo, forte, una bomba!

Abbiamo incontrato Simon Le Bon insieme a Nick Rhodes, in occasione della partecipazione della band britannica a " RTL 102.5 Power Hits Estate”, dove il gruppo ha presentato "Anniversary", ultimo singolo tratto proprio dal loro ultimo lavoro in studio, che uscirà in tutto il mondo il 22 ottobre 2021. Una nuova creazione musicale per festeggiare un anniversario molto speciale: 40 anni di carriera

Celebrate good times, come on! Cantavano così i Kool & The gang quarantuno anni fa. E proprio in quegli anni si stavano formando i Duran Duran che, nel 2021, festeggiano proprio 40 anni di carriera. Insieme. E sempre insieme, Simon Le Bon, Nick Rhodes, Roger Taylor e Andy Taylor quest'anno festeggiano, rigorosamente insieme alla musica, colonna sonora di quattro decadi di successi indimenticabili.

Li abbiamo incontrati a Verona, in occasione della loro partecipazione alla serata “RTL 102.5 Power Hits Estate”, in cui hanno presentato "Anniversary", ultimo singolo tratto da "Future Past", album che già era pronto prima della pandemia ma che, per forza di cose, è rimasto fermo per un po' di tempo. Per poi essere pubblicato in occasione dei 40 anni di storia della British band.

Rick Rhodes non ha dubbi: siamo tornati, ma non siamo mai andati via. Bentornati, quindi, Duran Duran, iconico, intramontabile gruppo nato negli anni Ottanta, in grado di rendere sempre contemporanee quelle sonorità che li hanno contraddistinti proprio sin dall’inizio del loro percorso artistico, quattro decadi fa.

"Un nuovo inizio"

Un nuovo album, una nuova creatura musicale, che è un nuovo inizio: quando chiediamo a Rhodes e Le Bon di scegliere tre parole (al massimo) per descrivere "Future Past" impiegano qualche secondo prima di rispondere a questa difficile richiesta. Rhodes inizialmente dice "about to be born" (appena nato) ma, qualche secondo dopo, si ferma e dice: sono quattro parole! Poi però dice: "whole new beginning", quindi un nuovo inizio. E qui entra in scena l'esplosivo Simon Le Bon che guarda dritto in camera e dice: le ho io - Big, beautiful, bomshell!

Insomma, un album che è una bomba. Ma, come dice Rhodes, "noi guardiamo sempre avanti, non ci voltiamo mai e non guardiamo mai indietro. Per pubblicare questo album ci è servito un po’ di tempo: era già pronto prima della pandemia, ma l’abbiamo conservato – come del resto tanti altri artisti hanno fatto con la loro musica. Quando abbiamo avuto la possibilità di tornare in studio ci siamo nuovamente concentrati su alcuni elementi da aggiungere o migliorare ma allo stesso tempo ci siamo resi conto che questo album era uno dei più forti mai fatti nella nostra carriera".