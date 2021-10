Duran Duran, ecco Future Past, la seduzione del Pop: la recensione

approfondimento

Duran Duran, ieri e oggi: com'è cambiato il gruppo negli anni

Un suono riconoscibile, quasi un mantra, con momenti ipnotici e altri dove l'elettronica accende il ritmo. Ma il brano simbolo, a mio avviso, è quello che titola l'album, una ballad intensa, una costruzione di una neverland sospesa nel tempo, una vera sensazione di viaggio nel tempo è Future Past, quinta traccia. Si parte con Invisible, un brano che ha una architettura sonora complessa quanto omogena mentre testualmente è quasi disturbante: When you can't even say my name Has the memory gone? Are you feeling numb?...Quando non puoi nemmeno dire il mio nome. La memoria è andata? Ti senti insensibile? Si prosegue every day and every night con All of You un pezzo in perfetto stile Duran Duran, una dichiarazione d'amore: voglio tutto quello che fai ogni notte, ogni giorno, io voglio tutto di te. Give it all Up che ha un attacco molto disco dance anni Settanta per poi scivolare su un melodico cantautorale per tratteggiare il senso della rinuncia: quando tutto sarà finito mi arrenderò per te. Ritmo quasi africano per Anniversary che trasmette un senso di eccitazione unico, un viaggio ipnotico anche un po' divistico quando cantano we re the song, noi siamo la canzone. Con Beautiful Lies i ragazzi sono chiari...we came to play e ancora una volta si percepiscono echi moroderiani e come dicono tomorrow I don't be long, insomma per arrivare al domani non ci si mette molto.