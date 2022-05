Donna Summer, 10 anni fa l'addio alla star: le 5 canzoni più famose

Da Love to Love you Baby a Bad Girls: con i suoi brani la regina della disco music è diventata una vera e propria icona degli anni Settanta. Sperimentazioni e azzardi l'hanno portata a vincere diversi premi e, dal 1992, sulla Hollywood Walk of Fame brilla la sua stella

È il 1975 e il produttore di Donna Summer, l ’italiano Giorgio Moroder, costruisce per lei una canzone di quasi 17 minuti fatta di sound dance, atmosfera erotica e orgasmi simulati: Love To Love You Baby. Il disco esce in America a novembre, diventando subito un enorme successo nelle discoteche e contribuendo al massiccio affermarsi della disco music degli anni successivi. Gli orgasmi simulati e i gemiti presenti in tutto il brano destarono parecchio scalpore e critiche, ma la canzone scalò ugualmente le classifiche e ancora oggi è una pietra miliare (non solo della musica disco).

Hot Stuff è diventata famosa anche perché è stata il tema principale del celebre striptease maschile nel film del 1997 Full Monty. Indimenticabile - tra le altre - la scena in cui i protagonisti ripassano la coreografia mentre sono in coda alle poste.

Gotta have some love tonight

Gotta have some hot stuff

I want some hot stuff, baby, this evenin'

I need some hot stuff, baby, tonight

Lookin' for some hot stuff, baby, this evenin’

Il 1978 è l’anno del successo di Last Dance (scritta da Paul Jabara). La canzone è la colonna sonora della commedia musicale Thank God It’s Friday (Grazie a Dio è venerdì, ndr), ambientata in una discoteca. La canzone vinse sia un Oscar che un Golden Globe.

Bad Girls

Atmosfere notturne, il venerdì sera, le ragazze di strada: è questa l’ambientazione di un altro grande successo di Summer, Bad Girls, del 1979, che da subito conquista il mercato. Il brano è a metà strada tra l’ormai classica disco e le sperimentazioni musicali elettroniche e dance. Si riconosce subito dall’introduzione (Toot toot, hey, beep beep), dal ritornello e dal primo verso:

Bad girls, talking ’bout the sad girls

Sad girls, talking ’bout bad girls, yeah

See them out on the street at night (Walkin')

Picking up all kinds of strangers,

if the price is right

You can score if your pocket’s nice

But you want a good time