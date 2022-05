Blanco e Mahmood stasera sul palco dell'Eurovillage di Torino

I due cantanti, che non sono nuovi a happening di questo tipo, hanno avuto il via libera da parte delle autorità della città affinché il raduno dei fan sia autorizzato e sicuro. Il live, che si svolgerà presso l'Eurovillage , lo spazio allestito nel Parco del Valentino per ospitare gli eventi off di questa edizione dell'Eurovision Song Contest, è una sorpresa dell'ultimo minuto da parte dei due cantanti che stanno vivendo momenti incredibili questa settimana grazie all'affetto degli italiani che seguono con entusiasmo e partecipazione ogni loro spostamento, come dimostrano gli eventi degli ultimi giorni.

La notte folle in monopattino a Torino

approfondimento

Blanco e Mahmood sono Jack e Rose di Titanic per l'Eurovision 2022

Blanco e Mahmood hanno chiamato a raccolta tutti i loro fan perché facciano il tifo per l'Italia per la serata di domani ma prima ancora di vincere, come hanno sottolineato nelle interviste, occorre fare bene e divertirsi. Niente di meglio, allora, di un mega-concerto ufficiale per bissare le emozioni del raduno improvvisato di Piazza Vittorio della notte dopo la seconda semifinale in cui, senza praticamente nessun preavviso ma solo con un invito fatto in diretta via Instagram, i due artisti hanno fatto scendere in strada migliaia di persone per intonare insieme il brano Brividi.

Ma i social addicted sanno che queste non sono state le uniche emozioni della notte per Blanco e Mahmood che sono stati protagonisti di un incredibile giro della città in monopattino, rigorosamente condiviso coi follower di Instagram. Nonostante l'ora tarda, i due hanno tenuto svegli oltre ventimila utenti, spettatori dei loro dialoghi sempre divertentissimi e surreali.

A meno di ventiquattro ore dalla finale, le sorprese potrebbero non essere finite.