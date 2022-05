Cinema

Il nuovo film dedicato a Cenerentola, con protagonista Camila Cabello, approda il 3 settembre su Amazon Prime Video (visibile anche su Sky Q). In questa pellicola, rivisitazione del classico Disney in versione musical, Cenerentola è una ragazza orfana che vive con la matrigna e le due sorellastre. Ogni giorno lotta per realizzare i suoi sogni, anche grazie all’aiuto della Fata Madrina. Cenerentola lavora alla creazione dei suoi vestiti “Dresses by Ella”, ma è anche la protagonista di balli e canzoni