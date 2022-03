Camila Cabello, con Bam Bam ci porta a ballare aspettando la Familia

E' in rotazione radiofonica ed è disponibile in digitale Bam Bam il nuovo e attesissimo singolo di Camila Cabello fatto insieme all’hitmaker da Miliardi di stream Ed Sheeran. Il brano anticipa l’attesissimo nuovo album di inediti Familia, in uscita l’8 aprile e da oggi in pre-order. È online anche il videoclip ufficiale, che vede alla regia Mia Barnes in collaborazione con Dave Meyers, che ha diretto anche i video delle super Hit mondiali Havana, Senorita, My Oh My e Liar.



Bam Bam segue l’incredibile successo di Don’t Go Yet, che vanta mezzo miliardo di stream, in Italia è certificato Platino, e ha raggiunto la Top 3 dell’Airplay radiofonico.

Questo nuovo singolo è stato scritto dalla stessa Camila insieme a Ed Sheeran e Ricky Reed, è prodotto da Ricky Reed, Edgar Barerra e Cheche Alara. L’attesissimo singolo riunisce la superstar mondiale con il vincitore di un Grammy Award Ed Sheeran, nonché uno degli artisti con il maggior numero di vendite al mondo. I due, infatti, avevano già collaborato con il brano di successo South of the Border (feat. Cardi B), uscito nel 2019.