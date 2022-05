Moonskin, la band vince il premio di miglior tributo ai Maneskin

La band romana tributo dei Maneskin ha ricevuto il premio di miglior tributo da parte dell'Official Fans club, sui social c'è chi non ne sentiva il bisogno e chi invece non contiene l'entusiamo. Il frontman, fan scatenato di Damiano, Victoria, Thomas ed Ethan si dichiara orgoglioso di essere stato tra i primi ad averli ammirati quando suonavano per le vie di Roma. Condividi

Ladies and gentlemen, ecco a voi i Moonskin, tribut band dei Maneskin (QUI TUTTE LE NEWS) che con massimo rispetto, grande ammirazione e un pizzico di sana ironia, ha ricevuto il premio di miglior tributo ai Maneskin da parte del Maneskin Official Fans club. Per il gruppo di musicisti romani che rispondono ai nomi di Agostino Cecere e Chiara Giustiniani (membri fissi nelle vesti di Damiamo e Victoria), mentre per chitarra e batteria si alternano Francesco Nava (nel ruolo di Thomas) e Mattia Petroni o James (in quello di Ethan), tutto è nato per gioco e divertimento, "ma ora il movimento è cresciuto tantissimo", così come raccontano loro stessi nell'intervista rilasciata a Repubblica. Nel video in testa a questo articolo, i Maneskin conquistano il Coachella 2022

il commento del frontman Ago approfondimento I Maneskin annunciano il nuovo singolo: Supermodel uscirà il 13 maggio Nella stessa intervista, Agostino nei panni di Damiano spiega: "Amiamo e rispettiamo i Maneskin e siamo orgogliosi di essere stati fra i primi ad averli ascoltati quando suonavano a via Del Corso. Tutte le band più famose (dagli U2 ai Pink Floyd) hanno decine di tributi, ci sembra giusto farlo anche per loro, divertendoci e giocando a truccarci, soprattutto suonando con molto impegno la loro musica, con orgoglio italiano e perché no, anche un po' da romani. Il loro percorso è un esempio per tanti artisti". La "novità musicale e amatoriale" ha scatenato l'interesse dei social e come è normale che sia, non sono mancati i motti di spirito, i complimenti, le critiche, i dubbi semi-seri e le boutade ironiche da parte degli utenti. Certo è che i Moonskin confermano (come se ce ne fosse bisogno...), lo straordinario seguito dei Maneskin che, reduci dal successo del Coachella Festival 2022 (VIDEO), hanno annunciato l’arrivo del loro nuovo singolo, Supermodel è in uscita il 13 maggio.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Moonskin Maneskin tribute band (@moonskin_tribute)

Supermodel, in arrivo il nuovo brano dei Maneskin approfondimento Zitti e Buoni, i Måneskin con la bandiera dell'Ucraina all'Arena Esce il 13 maggio a quasi sette mesi di distanza dall’uscita di Mammamia, il pezzo con cui la band romana ha conquistato non solo svariati palchi europei, ma anche il folto pubblico dell’ultimo Coachella (VIDEO). Ora Damiano, Victoria, Thomas ed Ethan si preparano a replicare il successo registrato su Spotify e le altre piattaforme con Zitti E Buoni, I Wanna Be Your Slave, Mammamia, ma soprattutto Beggin’ (dei The Four Seasons), la cover registrata proprio a X-Factor durante la loro partecipazione nel 2017, che ha appena superato quota un miliardo di stream sulle classifiche nel noto provider di musica streaming. Le aspettative del pubblico sull’uscita di Supermodel (per Sony Music Italy) sono alte, anche perché il gruppo rock romano pare aver scelto di presentarlo per la prima volta dal vivo con la performance che li vedrà in veste di superospiti di Eurovision Song Contest 2022, il prossimo sabato 14 maggio, dopo l’incredibile vittoria a Rotterdam. I Maneskin si esibiranno al Pala Olimpico di Torino durante l’Interval Act della finale, insieme a Gigliola Cinquetti.