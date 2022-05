Ad oggi I Wanna Dance With Somebody (Who Loves Me) è il brano di Whitney Houston con il maggior numero di riproduzioni su Spotify Condividi

Un brano che ha segnato la storia della musica. Il 2 maggio del 1987 Whitney Houston ha pubblicato I Wanna Dance With Somebody (Who Loves Me).

whitney houston, il successo di I Wanna Dance With Somebody (Who Loves Me) approfondimento Dieci anni fa moriva Whitney Houston: 5 suoi grandi successi Un’artista che oltre a scalare le classifiche ha conquistato anche un posto nel cuore del pubblico. Whitney Houston è tra le cantanti più leggendarie di sempre grazie a canzoni e dischi inarrivabili.

approfondimento Whitney Houston, Ashton Sanders sarà Bobby Brown Lunedì 2 maggio è ricorso il trentacinquesimo anniversario dell’uscita del brano I Wanna Dance With Somebody (Who Loves Me), estratto come primo singolo dall’album Whitney.

approfondimento Whitney Houston nella leggenda, per la terza volta disco di diamante La canzone, scritta da George Merrill e Shannon Rubicam, ha conquistato la vetta di numerose classifiche consegnando all’artista anche una vittoria ai Grammy Awards del 1988 nella categoria Best Pop Vocal Performance, Female; ad oggi I Wanna Dance With Somebody (Who Loves Me) è il brano di Whitney Houston con il maggior numero di riproduzioni su Spotify.

approfondimento Whitney Houston, Naomi Ackie sarà la cantante nel biopic Nel corso della carriera Whitney Houston ha fatto ballare ed emozionare il pubblico con brani come How Will I Know, My Love Is Your Love e Million Dollar Bill.