Whitney Houston, Ashton Sanders sarà Bobby Brown

Deadline ha riportato la notizia riguardante la pellicola I Wanna Dance With Somebody Condividi:

Nelle scorse ore Deadline ha rivelato in esclusiva alcuni dettagli riguardanti il biopic sulla vita di una delle più grandi leggende di sempre; stando a quanto riportato dal magazine, Ashton Sanders farà parte del cast nel ruolo di Bobby Brown.

I Wanna Dance With Somebody, la produzione approfondimento Nove anni senza Whitney Houston, la fotostoria della cantante Una carriera senza eguali che l’ha resa un’icona mondiale. I Wanna Dance With Somebody è il titolo della pellicola che racconterà la vita di Whitney Houston tra musica ed emozioni. Poco fa Deadline ha annunciato che Ashton Sanders, classe 1995, rivestirà i panni dell’ex marito dell’artista.

approfondimento Whitney Houston, Naomi Ackie sarà la cantante nel biopic La pellicola vedrà Naomi Ackie interpretare la protagonista, la regia sarà affidata a Kasi Lemmons e la sceneggiatura sarà curata da Anthony McCarten. Non ci sono notizie per quanto riguarda gli altri nomi del cast o l’eventuale inizio delle riprese, non resta quindi altro da fare che attendere per conoscere tutti gli sviluppi. Come riportato da Deadline, la data di distribuzione è fissata per il 23 dicembre 2022.

Whitney Houston, il successo approfondimento Whitney Houston nella leggenda, per la terza volta disco di diamante Whitney Houston è tra le più grandi artiste di tutti i tempi, infatti nel corso della carriera la cantante e attrice ha riscritto la storia dello spettacolo. I suoi lavori hanno conquistato così tanti riconoscimenti da essere divenuta una delle artiste più premiate di sempre, tra i successi il brano I Will Always Love You, divenuto il singolo più venduto fisicamente da un’artista femminile nella storia della musica.