Modà in concerto a Milano, la scaletta

Dopo lo stop forzato tre anni fa causa Coronavirus, è ripartito ieri, lunedì 2 maggio, ad Assago il Testa o Croce Tour dei Modà. Ecco le canzoni in programma e le altre date dei concerti della band sino a fine maggio

Sarà un maggio ricco di impegni per i Modà, una delle band di maggior successo in Italia capitanate da Francesco “Kekko” Silvestre. Dopo una pausa forzata di tre anni causa pandemia COVID-19, infatti, il gruppo è pronto a ripartire con il Testa e Croce Tour, interrotto proprio per il Coronavirus. Il primo concerto a riguardo si è tenuto ieri sera nel Mediolanum Forum di Milano, ad Assago, con il pubblico presente in visibilio.

I Modà hanno pubblicato recentemente due EP, intitolati Buona fortuna (parte prima) e Buona fortuna (parte seconda). Ovviamente, ascolteremo i brani presenti al loro interno che sono: Comincia lo show

Non ti mancherà mai il mare

Buona vita, buona fortuna, buona luna

22 metri quadrati

Fottuto inverno

Scusa se non lo ricordo più

Non ti somiglio

In tutto l’universo

Amore scolastico

Oh oh oh

Tirami l’amore in faccia

Pensando a te Spazio anche ad alcuni brani presenti nell'ultimo album Testa o Croce, come Quel sorriso in volto, Puoi leggerlo solo la sera, Quelli come me, Cuore di cemento e Chicco biondo. In scaletta, inoltre, non possono mancare singoli di successo che hanno aumentato la popolarità della band. Il riferimento è alla canzone La notte, ma anche Arriverà (presentata in un Festival di Sanremo insieme a Emma), Tappeto di fragole, Come un pittore, Se si potesse non morire, Passione maledetta e Gioia. Queste, invece, tutte le date del Testa o Croce Tour dei Modà che, come detto, li terrà impegnati sino a fine maggio: Lunedì 2 maggio – Mediolanum Forum, Assago (MI)

Martedì 3 maggio – Mediolanum Forum, Assago (MI)

Lunedì 9 maggio – Arena di Verona, Verona

Venerdì 13 maggio – PalaCatania, Catania

Sabato 14 maggio – PalaCatania, Catania

Martedì 17 maggio – PalaCalafiore, Reggio Calabria

Venerdì 20 maggio – PalaFlorio, Bari

Sabato 21 maggio – PalaFlorio, Bari

Giovedì 26 maggio – Palazzetto dello Sport, Roma

Sabato 28 maggio – PalaSele, Eboli (SA)

La band con Kekko Silvestre come leader è stata fondata nel 2002, ma inizia a riscuotere successo a livello nazionali con l'album Viva i romantici del 2011. IL lavoro, infatti, oltre a vendere oltre 450.000 copie, presenta al suo interno grandi hit come La notte, Sono già solo e Come un pittore. Nel corso della loro carriera, hanno realizzato sette album e due EP, partecipando più volte tra i big nel Festival di Sanremo. In due circostanze, i Modà hanno conquistato il podio: nel 2011 con Arriverà cantata insieme a Emma (secondo posto) e nel 2013 con Se si potesse non morire (terzo posto). La formazione attuale dei Modà è la seguente: Kekko Silvestre (Frontman e pianoforte)

Diego Arrigoni (chitarra elettrica)

Stefano Forcella (basso)

Enrico Zapparoli (chitarra elettrica e chitarra acustica, nella band dal 2008)

Claudio Dirani (batteria, nella band dal 2008) Due, invece, sono gli ex componenti dei Modà: Manuel Signoretto, alla batteria dal 2002 al 2007

Matteo “Tino” Alberti, alla chitarra dal 2002 al 2007