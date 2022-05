Fabrizio Moro in concerto, date e location de La mia voce tour

Il cantautore romano ha annunciato le prime dieci dati de La mia voce tour 2022, la tournée estiva ed invernale che segna il tanto atteso ritorno live di Fabrizio Moro. Ecco giornate e venues dei concerti e come acquistare i biglietti di ingresso Condividi

Fabrizio Moro è pronto a far risuonare “la sua voce” in ben 10 date live tra festival estivi e palazzetti della Penisola. Il cantautore romano, reduce dalla performance durante il Concerto del Primo Maggio in Piazza San Giovanni a Roma, ha da alcune ore annunciato sui social il ricco calendario di date per La mia voce tour 2022. Ecco tutti gli appuntamenti con Fabrizio Moro in partenza il prossimo 14 luglio da Asti.

Fabrizio Moro torna in concerto approfondimento Ghiaccio, trama e cast del film diretto da Fabrizio Moro Come ormai da alcune settimane stanno facendo molti colleghi di settore, anche Fabrizio Moro ha svelato le prime date del tanto atteso ritorno live. Secondo quanto appreso dalla locandina pubblicata sui suoi social ufficiali, il cantautore romano partirà infatti tra poco più di due mesi con un ricco tour estivo tra festival e piazze più belle del Bel Paese. Ma tra le altre sorprese, anche le prime due date invernali nei palazzetti di Milano e Roma, a ridosso delle prossime feste natalizie. Ecco un breve excursus su tutte le date e venues de La mia voce tour 2022 di Fabrizio Moro: Le date estive Giovedì 14 luglio 2022 - Asti, Piazza della Cattedrale

Sabato 16 luglio 2022 – Este (PD), Castello Carrarese – Estestate Festival

Domenica 17 luglio 2022 – San Venanzo (PG), Parco Vulcanologico, Festival Incanto d’Estate

Mercoledì 17 agosto 2022 – San Pancrazio Salentino (BR), Forum Eventi

Giovedì 18 agosto 2022 – Presicce (LE), Piazza delle Regioni, I Colori dell’Olio

Sabato 20 agosto 2022 – Zafferana Etnea (CT), Anfiteatro Falcone Borsellino, Festival Sotto il Vulcano

Lunedì 22 agosto 2022 – Finale di Pollina (PA), Teatro Parco Urbano

Mercoledì 24 agosto 2022 – Roccella Jonica (RC), Teatro al Castello Le date invernali Domenica 18 dicembre 2022 – Assago (MI), Mediolanum Forum

Mercoled’ 21 dicembre 2022 – Roma, Palazzo dello Sport Il calendario de La mia voce tour 2022 di Fabrizio Moro è in continuo aggiornamento. Quelle pubblicate dal cantante sono infatti solamente le prime date già confermate. Come annunciato anche da Friends & Partners, organizzatori degli spettacoli musicali di Fabrizio Moro, i biglietti per accedere alla serie di eventi live, saranno disponibili dalle ore 16.00 di oggi, martedì 3 maggio, sui circuiti di vendita online TicketOne e TicketMaster e presso tutti i punti vendita fisici e autorizzati sul territorio della Penisola.

FOTOGALLERY ©Getty Continua gallery %s Foto rimanenti Approfondimenti I cantanti di Sanremo 2022, Fabrizio Moro sul palco con Sei tu. FOTO Il cantautore romano torna per la sua settima volta in gara al Festival di Sanremo. L’inedito si intitola “Sei tu”. Fabrizio Moro spera di replicare le due vittorie alla kermesse, con “Pensa” (2007) e “Non mi avete fatto niente” (2018), in duetto con Ermal Meta Alla 72esima edizione del Festival di Sanremo, tanti sono gli artisti che tornano in gara dopo importanti trionfi sul palco dell’Ariston. È il caso di Fabrizio Moro che arriva in Liguria per la sua settima partecipazione, accompagnato dal brano “Sei tu”. “Sei tu l’ho scritta per una persona che in questo momento così surreale e complicato, mi ha salvato dalla parte più brutta di me stesso, dai mostri della depressione. L’amore è l’unica via d’uscita, sempre, per tutti” ha raccontato Fabrizio Moro alla stampa presentando il brano sanremese. “Sei tu” sarà parte integrante della tracklist del suo nuovo album, “La mia voce”, in uscita il prossimo 4 febbraio. Lo stesso brano è anche colonna sonora del suo primo film da regista, con Alessio De Leonardis, “Ghiaccio” (al cinema il 7,8,9 febbraio).

Il ritorno live di Fabrizio Moro approfondimento I concerti più attesi del 2022 “Torniamo a suonare finalmente, e ci torniamo con la voglia di un adolescente che ha appena imparato bene il suo primo giro di accordi”. È con queste parole piene di gioia e di emozione, che la voce di Pensa e dell’ultimo inedito sanremese Sei Tu, ha raccontato sui social il suo atteso ritorno alla dimensione live. Fabrizio Moro non sarà solo durante le prime 10 e già annunciate date del suo tour La mia voce ispirato all’ultimo progetto discografico uscito lo scorso febbraio. Con lui sul palco anche Claudio Junior Bielli al pianoforte, Danilo Molinari e Roberto Maccaroni alle chitarre, Luca Amendola al basso e Alessandro Inolti alla batteria. Nonostante non ci siano ancora anticipazioni certe sulla scaletta di brani che Fabrizio Moro eseguirà in tournée, sappiamo che l’artista presenterà per la prima volta dal vivo gli inediti del nuovo disco La mia voce, così come tutti i suoi più importanti e famosi brani di repertorio.