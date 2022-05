Paranoia, Baby Gang ha pubblicato un video girato in carcere

Baby Gang, il video di Paranoia

approfondimento

Baby Gang feat Morad e una Casablanca che annichilisce e fa sperare

“Ho girato una parte del mio video nel carcere di San Vittore per questo mi sono permesso di dire che il mio prossimo singolo rimarrà nella storia del rap, visto che sono il primo artista detenuto ad aver girato un video in un carcere vero e proprio”, aveva spiegato Baby Gang su Instagram. Un post rabbioso, nel quale il rapper ha voluto parlare direttamente a chi “ha goduto” della sua detenzione, spiegando che lui continuerà a fare ciò che ha sempre fatto e che nessuno potrà mai fermare i suoi sogni e i suoi obiettivi. Il video comincia proprio con le scene registrate in carcere (dove era in custodia cautelare per rapina) in cortile insieme agli altri detenuti, con il vero nome di Baby Gang (Zaccaria Mouhib) e il suo numero di matricola in evidenza. Adesso però, stando a quanto riferito da Il Giorno, il rapper sarebbe indagato per aver violato il divieto di utilizzare il cellulare in carcere. Intanto, il prossimo appuntamento per i fan di Baby Gang sarà al Fabrique di Milano, un concerto organizzato il 7 maggio grazie a un permesso della questura. Il rapper, infatti, non può entrare in locali pubblici o privati a causa di un Daspo.