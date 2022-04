Morto Klaus Schulze, padre della musica elettronica Anni 70

Klaus Schulze, la storia

Klaus Schulze è nato a Berlino il 4 agosto 1947. Si è avvicinato alla musica suonando la chitarra, il basso e la batteria in diversi gruppi. Nel 1967 ha fondato, come batterista, i Tangerine Dream, gruppo considerato tra i maggiori esponenti del krautrock (la scena musicale della Germania degli anni settanta, basata su rock progressivo e musica elettronica tedesca). Lasciò la band tre anni dopo, per fondarne un'altra altrettanto importante, gli Ash Ra Tempel. Nel 1971 pubblicò l'omonimo album del della band, poi decise di esprimersi attraverso una carriera da solista. Il primo album che segna questo nuovo percorso è anche uno dei più importanti della sua carriera, Irrlicht, considerato uno dei capolavori della musica cosmica tedesca. Irrlicht è una "sinfonia quadrifonica per orchestra e macchine elettroniche", come l'ha definita lo stesso Schulze. Il suo secondo album fu Cyborg del 1973, nel quale il musicista si dedicò a brani più astratti e "fantascientifici". Tra gli altri suoi album solisti più apprezzati, citiamo anche Timewind del 1975, Moondawn del 1976 e X del 1978. Solo poche settimane fa Klaus Schulze aveva pubblicato Osiris Pt#1, un estratto del suo ultimo lavoro discografico, Deus Arrakis, in uscita a giugno. In carriera Schulze ha composto anche numerose colonne sonore, come quella di Dune insieme a Hans Zimmer. Il musicista ha inoltre prodotto diversi artisti come Lisa Gerrard e Dead Can Dance.