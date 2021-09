Dune, la colonna sonora ufficiale firmata Hans Zimmer è su YouTube

La colonna sonora firmata Hans Zimmer di Dune, l'acclamato film che è stato presentato a Venezia 78 diretto da Denis Villeneuve, è stata rilasciata gratuitamente sul canale di YouTube di WaterTower Music.

Si tratta dell'etichetta discografica statunitense gestita da Warner Bros. e l'inaspettato regalo che fa a tutti i fan di Hans Zimmer è assai gradito.



Ricordiamo che di fan Hans Zimmer ne ha parecchi, trattandosi di uno tra i più famosi e talentuosi compositori di colonne sonore della storia della settima arte.



Per capire il livello di questo artista tedesco il cui nome è indissolubilmente legato al grande schermo, basti pensare che nella sua carriera ha vinto quattro Grammy Award, l'Oscar alla migliore colonna sonora su 11 candidature, 2 Golden Globe su 9 candidature e un classico BRIT Award.



Elencare tutti i suoi capolavori musicali scritti e composti per il cinema è impensabile perché ci vorrebbe un'intera enciclopedia, tuttavia non si possono non citare colonne sonore come quella di "Rain man - L'uomo della pioggia" di Barry Levinson (1988), "Thelma & Louise" di Ridley Scott (1991), "Il re leone" di Roger Allers e Rob Minkoff (1994), "La sottile linea rossa" di Terrence Malick (1998), "The Ring" di Gore Verbinski (2002)...

Sì, a rischio di sembrare un'enciclopedia, molti dei titoli cinematografici di cui Zimmer ha creato il corredo musicale non si possono trascurare in questa sede: "Il codice da Vinci" di Ron Howard (2006), "Il cavaliere oscuro" e "Inception", entrambi di Christopher Nolan (rispettivamente usciti nel 2008 e nel 2010), "12 anni schiavo" di Steve McQueen (2013), tutti i capitoli della saga de "I Pirati dei Caraibi". Recentemente abbiamo potuto ascoltare le composizioni del genio tedesco anche in "Wonder Woman 1984" ed "Elegia americana", e presto lo risentiremo in "Army of Thieves", "Top Gun: Maverick" e nel prossimo 007, "No Time To Die".



Ci sarebbe da proseguire ancora per molto ma... torniamo a "Dune". Non si tratta del primo film diretto da Denis Villeneuve di cui Hans Zimmer cura la colonna sonora. I due avevano già collaborato nel 2017, con "Blade Runner 2049".



E, un po' come è accaduto per i brani che corredavano la pellicola con Ryan Gosling nei panni di Joe l'agente K, anche questa soundtrack di "Dune" ipnotizza letteralmente, come si può evincere dall'intero disco pubblicato per la nostra gioia sul canale YouTube di WaterTower Music.



Potete guardare il trailer del film "Dune" diretto da Denis Villeneuve nel video che trovate in alto, in testa a questo articolo.