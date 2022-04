Folcast è tornato in concerto dal vivo: senti che musica!

Ieri sera, mercoledì 27 aprile, la data zero del nuovo tour di Folcast, che finalmente è tornato dal vivo dopo due anni di stop a causa della pandemia. Un concerto intimo, molto divertente e soprattutto con tanta musica, quella vera: ottimi musicisti, qualche ricordo musicale che ha portato tutti in presenti nel passato (indimenticato e indimenticabile) e un'energia che ci era mancata. Siamo stati al Circolo Magnolia a Milano e vi spieghiamo perché, secondo noi, non bisogna perdere le prossime date live di Folcast Condividi

Avete presente quei concerti a cui vai da solo ma, in concreto, non ti senti mai così perché appena arrivi sul posto trovi qualcuno con cui ascoltare proprio quell'artista? Ecco, il concerto di Folcast è un esempio perfetto di tutto questo. Un motivo in più, oltre alla musica, per pensare: ma quanto ci erano mancati questi live? Ve lo dico io: moltissimo.

Che musica, sentila! approfondimento Senti che musica, il nuovo singolo di Folcast feat. Roy Paci Il concerto inizia sulle delicatissime note di "Senti che musica", gioiellino di canzone che Folcast ha pubblicato la scorsa estate e che ha l'inconfondibile tocco magico (e melodia) di Roy Paci. Suoni che mettono subito a proprio agio sia Folcast (che dopo poco ammette candidamente "Non mi rendo conto di cosa sto facendo, ma sono così contento di essere tornato su un palco, a suonare con la mia band, ma soprattutto a rivedere voi tutti dal vivo, da vicino, che bello!") sia chi è nel pubblico...tornare a sentire un artista dal vivo fa un certo effetto: bellissimo, ma forse ci eravamo un po' disabituati. Ma bastano poche note e l'armonia tra musicisti e presenti è presto creata: con "Nei" e "Sai che c'è" l'alchimia è perfetta, rafforzata ancor di più da un medley molto speciale, con tre successi di qualche anno fa, mai dimenticati. Io, ad essere sincera, sono rimasta molto colpita (e felice) di aver risentito dal vivo, in una versione diversa ma altrettanto piacevole, "Quelli Che Benpensano " di Frankie hi-nrg mc e "Quello che" dei 99 Posse. Applausi e qualche "Daje" che si sente al termine di questo medley ma soprattutto quando Folcast annuncia la canzone successiva, dedicata a un giocatore molto amato della Roma: "Cafu".

Pronti a volare con la musica? approfondimento Sanremo Giovani 2021: i 4 finalisti per le Nuove Proposte. FOTO Poi è il momento di "Narcolessia", che precede l'arrivo sul palco di Wrongonyou, "amico e cantante dalla voce pazzesca" come lo definisce Folcast: insieme cantano "Lezioni di volo", pezzo che Wrongonyou ha portato al Festival di Sanremo nella categoria Nuove Proposte arrivando in finale e vincendo il premio della critica Mia Martini. Ascoltare due voci che si fondono perfettamente è qualcosa di speciale, soprattutto in una canzone che dice anche "ci prendiamo solo il meglio che c'è". E noi, in questo concerto, facciamo proprio così. Dopo questo duetto, Folcast canta "Camini, "Scopriti", "Tempesticamente" - tratto dal suoultimo album, Quess e poi...arriva Federico Baroni. Un altro amico e collega, con cui Folcast canta "Pur di stare con lei" e "Isole negli occhi". "Questa non l'abbiamo provata!" dice ridendo Baroni, ma il risultato è molto bello. Dopo è il turno di "Lifting", "Emisfero", "Vai via" e la divertentissima "Cosa ci faccio qui?". Il bis è affidato a BBB e Rimbalzak. Che dire? Ci vediamo al prossimo concerto. A proposito: tra poco escono le nuove date!