Chiudete gli occhi, ovunque voi siate. Anche nel traffico, che vi sembra infinito e che vi farà fare tardi. Ma anche sotto la pioggia, senza ombrello, magari con i sacchetti della spesa che vi sono appena caduti e non sapete come raccogliere quello che avete comprato. Tutto sembra andare storto, tutto potrebbe peggiorare. Ma anche no. Basta mettere le cuffie e ascoltare " Senti che musica ": bastano pochi accordi maggiori (come ci ha spiegato Roy Paci) e magicamente ci si trova su una spiaggia caraibica. Davanti a noi un infinito mare blu e un paesaggio che ci tranquillizza. La nuova canzone di Folcast feat. Roy Paci ti regala queste emozioni, solo dopo qualche istante. Ti porta in un paradiso senza prendere un aereo, una musica-vitamina di cui si ha bisogno. Sempre.

approfondimento

Roy Paci, una vita in musica

Abbiamo incontrato Folcast e Roy Paci: anche se vicini soltanto virtualmente, l'energia della musica si sente...dopo la prima nota. E il riferimento non è soltanto alla loro ultima canzone, ma anche alle sinergie positive tra due dei talenti più interessanti della musica italiana (e non solo). Da un lato Folcast, classe 1992, giovane cantautore (ma solo anagraficamente) in grado di esplorare nuovi mondi e a farsi accompagnare in questo viaggio da un Artista come Roy Paci che, di mondi, nella sua lunghissima carriera ne ha conosciuti tantissimi. E continua, ancora, a studiarne di nuovi.

Folcast, raccontaci come è nata "Senti che musica" e soprattutto: quando questa canzone verrà ascoltata, si penserà immediatamente che è la tua nuova creazione con il "tocco magico" di Roy Paci...i suoni sono inconfondibili!

Quando si compone una nuova canzone, c'è un intento: realizzare qualcosa che non è stato fatto prima. Fermo restando che davanti a noi abbiamo millenni di musica, che dobbiamo sempre avere presente e con cui bisogna rapportarsi. Quando ho sentito il contributo di Roy mi sono detto: wow, che figata! La direzione era proprio quella, il risultato è super soddisfacente. Il progetto di realizzazione di Senti che musica è iniziato in studio: abbiamo lavorato con Tommaso Colliva e la canzone è suonata da me con i Selton. In quel periodo io e Roy ci stavamo sentendo e siamo riusciti a vederci sulla via di Sanremo, nonostante tutte le difficoltà del periodo. Ma solo dopo aver sentito la canzone "finita" mi sono detto: è il momento giusto per fare qualcosa insieme a Roy. L'abbiamo contattato e, sin dal primo istante, Roy è stato super disponibile e convinto di voler prendere parte a questo progetto. Roy è un musicista incredibile, integro: non fa tutto quello che gli viene proposto e sapere che ha accettato di far parte di questa creazione mi rende felicissimo!

Roy, che ne pensi?

Posso solo assorbire quanta bellezza e dolcezza delle parole di Daniele (Folcast ndr), che mi ha dedicato quello che dice. Lui traspare di sincerità e cose belle. Dopo quasi 40 anni di musica suonata non finisco mai di stupirmi nel fare musica ogni giorno. Sono certo che questo matrimonio musicale, se non si fosse concretizzato subito, si sarebbe fatto comunque. Folcast condivide questa "tropicalicità" della musica con me, ovvero: pensare che la linea di demarcazione dei paesi caldi è solo una catena umana che, in un soffio armonico, può legare gli intenti di moltissime comunità. Questa canzone è cantata in italiano ma potrebbe essere cantata con una ritmica di musicisti africani ma anche di musicisti Candomblé su una spiaggia in Uruguay. Questo è un mondo che frequento da anni, personalmente ma anche da un punto di vista di studio e ricerca, che mi ha guidato nello scrivere le parole per questa canzone. E poi c'è la tromba! Un arrangiamento solare che è venuto molto naturalmente.