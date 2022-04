Vasco Rossi in concerto a Trento, iniziati i lavori per il maxi palco

Vasco Rossi si appresta a tornare a cantare in concerto con la data zero di Trento. Previste 120.000 alla Trentino Music Arena, sono in corso i lavori per l’allestimento del mega-palco

Dopo tre anni di assenza causati dalla pandemia COVID-19, che lo ha costretto a rinviare il tour previsto nell’estate del 2020, finalmente Vasco Rossi è pronto a ripartire dal vivo. I suoi fan sono ovviamente in visibilio e non vedono l’ora di assistere alle performance del rocker di Zocca e, per farlo, dovranno attendere ormai poco. Infatti, la data zero del suo tour è prevista per venerdì 20 maggio all’interno della Trentino Music Arena di Trento.

Le polemiche intorno all’organizzazione del concerto a Trento

C’è un po’ di apprensione per la data zero di Trento. Infatti, sono previste 120.000 persone, tanti quanti gli abitanti della città trentina che addirittura consta qualche migliaio di residenti in meno (circa 118.000). Infatti, le forze dell’ordine hanno dapprima espresso i propri dubbi circa l’evento, soprattutto per quanto concerne le vie di sicurezza da garanzia. La Provincia di Trento, però, è intervenuta a riguardo non solo per permettere il regolare svolgimento del concerto, ma anche per consegnare gli spazi da allestire alla Italstage. La ditta sta montando il palco e, nonostante dalla prima all’ultima fila intercorra uno spazio di 400 metri, l’acustica sarà ineccepibile. Infine, la Protezione Civile e la Provincia di Trento hanno disposto che si potrà raggiungere la Trentino Music Arena a piedi partendo da nord. Si potrà arrivare a Trento in completa autonomia, per poi parcheggiare la macchina in apposite zone di sosta. Per quanto concerne i treni, chi arriverà con questo mezzo dovrà seguire un percorso pedonale predefinito per raggiungere la Trentino Music Arena. Al termine del concerto, è previsto anche un incremento dei servizi ferroviari in direzione Verona, Bolzano e Bassano.