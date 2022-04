L'album Vado al massimo di Vasco Rossi compie 40 anni

Oggi, 13 aprile 2022, si festeggiano i quarant'anni del quinto disco di Vasco Rossi: “Vado al massimo”. Uscito il 13 aprile del 1982, è la quinta fatica di uno dei cantautori più amati di Italia. Già a quel tempo lo era, infatti questo album è rimasto in classifica per ben 16 settimane, vendendo oltre 200.000 copie. Di quasi tutte le canzoni che compongono la tracklist, Vasco è autore sia dei testi sia della musica, eccezion fatta per tre brani: Splendida giornata e La noia, la cui musica è opera di Tullio Ferro, e Canzone, la cui musica è stata scritta da Maurizio Solieri. Nessuna delle canzoni che compongono questo album è stata corredata da un videoclip.

La canzone eponima



approfondimento

Tornano i Telegatti dopo 14 anni: Vasco Rossi il primo premiato

La canzone messa a titolo del disco è quella con cui Vasco ha partecipato al Festival di Sanremo 1982. Con Vado al massimo, il musicista è arrivato in finale.

Si trattava di una sorta di “vendetta”, nel senso di sberleffo, contro i giornalisti che lo criticavano, uno su tutti Nantas Salvalaggio. “Voglio diventare come quel tale, quel tale che scrive sul giornale”…

Quest'ultimo in un articolo aveva definito Vasco con le parole zombie, alcolizzato e drogato “fatto”.



Il testo originale del brano conteneva il verso «[...] vado in Messico, voglio andare a vedere se come dice il droghiere, laggiù masticano tutti foglie intere...». Tuttavia un pezzo con un testo così esplicito non avrebbe potuto essere eseguito sul palco dell'Ariston per il Festival, così quel verso fu trasformato, inserendo come finale le parole: «[...] laggiù vanno tutti a gonfie vele!»