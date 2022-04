Tornano i Telegatti dopo 14 anni: Vasco Rossi il primo premiato

Vasco Rossi, il Telegatto dopo 16 anni

approfondimento

Vasco Rossi, da Albachiara a Rewind: le sue canzoni indimenticabili

“Un uomo, un mito della musica, un grande amico di Sorrisi. Vasco Rossi torna in copertina per un'occasione molto speciale, il suo ritorno in tour e un annuncio davvero importante: i Telegatti sono tornati!” recita così la didascalia che accompagna l’immagine condivisa su Instagram da Tv Sorrisi e Canzoni. Simbolo della musica rock italiana, Blasco si fa portavoce del cambiamento che ha investito i Telegatti, a partire dal format e dalla statuetta. Sorridente, con camicia e maglia in look bianco e nero, il rocker tiene tra le mani il nuovo Telegatto rivisitato in chiave contemporanea, con linee morbide e moderne e colore giallo fluo. Un ritorno anche per Vasco, che ha atteso 16 anni per vincere di nuovo la statuetta felina più famosa della tv italiana. I tre Telegatti vinti nel 2006 si erano andati ad aggiungere a quello del 1991 per la Miglior Tournée. Nel 1993 è arrivata una doppia vittoria, con il premio per il Disco dell’Anno e la Miglior Tournée, mentre il 1995 lo vede trionfare come Artista dell’Anno e nella categoria Concerto dell’Anno. È però il 2005 a incoronarlo con il Telegatto d’oro come personaggio musicale dell’anno e miglior tour.