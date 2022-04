Alvaro Soler, il nuovo singolo è Solo para ti con Topic

Il noto cantautore spagnolo arriva sulle piattaforme di streaming e in radio con un nuovo singolo. Si chiama Solo para ti ed è il racconto della fine di un amore in chiave dance. Il brano è in collaborazione con il producer tedesco Topic Condividi

Si chiama Solo para ti (in italiano Solo per te) il nuovo singolo di Alvaro Soler, a cavallo tra la dimensione pop e il ritmo ben più dance, in un tutt’uno che ci farà sicuramente ballare nell’estate in arrivo. Ufficialmente in streaming e radio dallo scorso venerdì 22 aprile, la nuova hit di Alvaro Soler è in collaborazione con il producer tedesco Topic e ha già un videoclip ufficiale su YouTube diretto da Pedro Pablo Araujo, con oltre 260mila visualizzazioni. Ecco il significato del brano raccontato dal suo autore.

Solo para ti è il nuovo singolo di Alvaro Soler e Topic approfondimento Alvaro Soler ospite a Stories Live. VIDEO Ci sarà anche la melodia pop-dance di Solo para ti nella scaletta ufficiale del prossimo tour di Alvaro Soler, il noto cantautore spagnolo che è attesissimo anche in Italia il 27 settembre al club Fabrique di Milano. Un nuovo brano in cui Soler porta in scena una veste inedita di sé, grazie anche all’incontro con il producer tedesco Topic. Solo para ti è sì una canzone che parla della fine di una relazione e della tristezza e malinconia che porta con sé, ma apre anche uno sguardo e una speranza al futuro, rendendo consapevoli di una scelta che forse è stata la migliore. Scritto da Alvaro Soler con Alexander Tidebrink, Ali Zuckowski, Simon Triebel e lo stesso Topic che ha anche prodotto il brano, Solo para ti cerca di mettere fine a quel dilemma tra cuore e mente che, come spiega lo stesso cantante spagnolo, ha un’unica soluzione che è quella di lottare per seguire sempre chi si è e quella che è la propria strada. “È un tema che unisce tutti noi, in quanto tutti abbiamo provato la medesima cosa sulla nostra pelle” ha raccontato l’artista e hitmaker voce di altri grandi successi come Sofia e La Cintura.

Chi è Topic, il producer di Solo para ti che ha collaborato con Alvaro Soler approfondimento Alvaro Soler riaccende la speranza con in tocco di Magia Alvaro Soler non è da solo nella nuova Solo para ti, la canzone uscita lo scorso venerdì 22 aprile sulle piattaforme di streaming e in alta rotazione radiofonica, con tutte le carte in regola per diventare la nuova hit dell’estate. Se ancora una volta il cantautore spagnolo si fa forte di un testo romantico e capace di infondere speranza anche davanti alla fine di una lunga storia d’amore, dall’altra l’artista prova un balzo verso una nuova direzione musicale, abbandonando per un attimo le musicalità più pop e reggaeton per avvicinarsi alla dance. Come? Grazie all’aiuto di Topic, il pluripremiato producer e DJ tedesco, tra i più grandi e acclamati al mondo, che ha fondato anche la cosiddetta Melancholic Dance Music.