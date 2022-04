Rkomi in concerto a Napoli: la scaletta del concerto 2022

Dopo il successo di Sanremo, un tour nazionale per la consacrazione. Rkomi si esibisce in giro per l'Italia con il suo "Taxi Driver Tour", all'insegna di adrenalina e divertimento, rigorosamente dal vivo

Dopo Sanremo, l’Italia intera. Rkomi è una delle stelle più luminose dell’attuale panorama musicale italiano e sta girando il Paese per presentare la sua energia, la carica scenica, l’emotività dei testi, la leggerezza potente della sua musica. Il suo terzo terzo album in studio, “Taxi driver” sta letteralmente guadagnando consensi sia nelle classifiche professionistiche che nel cuore del pubblico. Non è un caso che Rkomi sia infatti uno degli artisti musicali più in voga del momento.