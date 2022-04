Britney Spears incinta ha voglia di pizza e tagga Sorbillo

Britney Spears è tornata a far parlare di sé, ma questa volta non c'entra né qualche pettegolezzo né il padre né qualche nuovo progetto . Tutto ruota intorno al cibo. La cantante, che da poco ha annunciato di essere di nuovo incinta, ha pubblicato sul suo profilo Instagram alcune foto di pizze. I post hanno attirato l'attenzione non solo perché alcuni li hanno collegati alle voglie tipiche della gravidanza, ma anche perché uno di questi ha finito per fare pubblicità a Sorbillo. Si tratta della foto di due pizze, scattata di fronte a un locale del celebre pizzaiolo napoletano, corredata dalla scritta "MORE PLEASE MORE" (Di più per favore, di più).

La reazione di Gino Sorbillo

Il post di Britney non è passato inosservato, anche perché la cantante ha taggato Sorbillo. Il pizzaiolo l'ha ricondiviso sul suo profilo, ringraziando la popostar, e anche nelle storie. In una di queste si legge: "La mitica @britneyspears ama le nostre pizze @sorbillo e le pubblica sul suo profilo". Secondo quanto riporta Il Corriere, il pizzaiolo nutrirerebbe il sospetto che la cantante abbia assaggiato le sue specialità nel locale in Via dei Tribunali, a Napoli, forse in incognito. "Magari ha preferito non essere riconosciuta e con la mascherina e un look diverso potrebbe essere passata inosservata. Chissà. In ogni caso ci ha fatto un bellissimo regalo con questo post. Mai come in questo momento Napoli ha bisogno di ripartire, e oggi basta un messaggio social per rilanciare una tendenza turistica", avrebbe commentato. Ipotesi a parte, lo scambio sembra aver divertito anche i fan della cantante. In una storia ripostata da Sorbillo, un utente scrive: "Semmai dovesse venire a mangiarla a Napoli, sappiate che io IMPAZZIRÒ".