Britney Spears incinta del terzo figlio: l'annuncio su Instagram

Spears ha corredato il suo post Instagram con una foto di una tazza e dei fiori. E ha anche avvisato che manterrà un basso profilo per evitare i paparazzi. L'annuncio ha raccolto in poche ore oltre 1,6 milioni di like.

La nuova vita della cantante

La cantante solo da pochi mesi è uscita da un complesso periodo della sua vita, dopo la fine della conservatorship di suo padre che è durata dal 2008 fino allo scorso novembre. Durante l'udienza per la decisione delle sua autonomia, di fronte alla corte di Los Angeles, Britney aveva spiegato che il padre non le permetteva di avere figli e sposarsi: "Ma io voglio andare avanti, voglio potermi sposare e avere un altro bambino". Britney Spears è già madre di Sean Preston, 16 anni, e Jayden James, 15 anni, nati dal matrimonio con Kevin Federline. Nel post la cantante ha ricordato le gravidanze precedenti e le difficoltà: "Quando ero incinta ho sofferto di depressione. E devo dire che è stato orrendo. Allora le donne non ne parlavano tanto e alcuni credevano pericoloso che una incinta si lamentasse. Ma adesso le donne ne parlano di più e ringraziando Dio non dobbiamo considerare il dolore come un segreto da tenersi dentro".