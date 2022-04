Tommaso Paradiso, tutte le date del Summer Tour

Tommaso Paradiso annuncia il Tommy Summer Tour 2022

È con una locandina che vagamente riporta alle atmosfere tipiche di FestivalBar, il festival per eccellenza dell’estate italiana che per anni ci ha tenuto compagnia, che Tommaso Paradiso ha annunciato sui social il ricco calendario di date del Tommy Summer Tour 2022. Di cosa si tratta? Del naturale prosieguo dello Space Cowboy Tour che al momento si sta tenendo nei più bei teatri di Italia. uno show che porterà tutta la musica di Tommaso Paradiso – dal suo esordio con i Thegiornalisti, all’attuale esperienza da solista – sui palchi estivi dei più importanti festival italiani. Una scaletta, quella del Tommy Summer Tour, che promette di far ballare e cantare tutti a squarciagola, non solo sulle note delle più celebri hit di Paradiso, ma anche come gradito ritorno alla dimensione live. Si vocifera che il cantautore romano abbia già scelto come festeggiare l’arrivo dell’estate, esibendosi nei nuovissimi successi di Space Cowboy come Magari No, Lupin, La Stagione Del Cancro E Del Leone, Tutte Le Notti, ma anche sui suoi più famosi brani di repertorio, Disco d’oro e di platino come la malinconica Completamente, la raggiante Riccione, Non Avere Paura, Promiscuità e molte altre. Come raccontato dal cantante sui social, i biglietti per partecipare ai concerti estivi di Tommaso Paradiso, saranno in vendita dalle ore 12:00 di oggi, venerdì 15 aprile.