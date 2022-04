Tom Odell, la nuova canzone è Best Day Of My Life

Tom Odell ha pubblicato il nuovo singolo Best Day Of My Life che ha subito riscosso ottimi consensi da parte del pubblico. L’artista inglese, classe 1990 , è tra i talenti più originali e amati della scena discografica grazie anche a un timbro unico e a brani magnetici.

Best Day Of My Life è il titolo della canzone che ha segnato l’inizio della nuova era discografica di Tom Odell. Nelle scorse ore il cantante ha scritto un messaggio al pubblico per ringraziarlo dell’affetto dimostrato nei confronti della canzone, il cui videoclip ufficiale ha già superato 100.000 visualizzazion i su YouTube.

L’artista ha proseguito: “ Questa canzone è per tutti coloro che hanno sofferto ma ce l’hanno fatta. Le cose si aggiustano, non perdete la speranza”.

Infine, Tom Odell ha concluso: “Sono seduto qui a far uscire queste parole. Non so perché, questa canzone significa tanto per me”.