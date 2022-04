È stato ritrovato negli archivi di una televisione di Minneapolis un filmato risalente al 1970 in cui un giovanissimo Prince esprime solidarietà nei confronti dei professori in sciopero. La clip è riemersa perché a marzo 2022 i docenti della scuola pubblica della città hanno scioperato, così la TV locale, la WCCO (che fa parte della CBS) ha ripescato un documento video di uno stesso sciopero di 52 anni fa. Scoprendo la chicca

È stato ritrovato negli archivi di una televisione di Minneapolis un filmato datato aprile 1970 in cui vengono intervistati degli studenti circa lo sciopero degli insegnanti che avvenne in quel periodo. Nella clip è stato riconosciuto per caso un giovanissimo Prince, all'epoca soltanto undicenne. Esprime solidarietà nei confronti dei suoi professori in sciopero. Il documento è riemerso perché nel marzo 2022 i docenti della scuola pubblica della città hanno scioperato, così la TV locale (la WCCO, affiliata alla CBS, con sede a Minneapolis, in Minnesota) ha ripescato un video di uno stesso sciopero di 52 anni prima, per coronare il servizio televisivo attuale con immagini di repertorio in cui si confrontano presente e passato.

Guardando bene il filmato, il direttore di produzione Matt Liddy si è accorto che uno dei ragazzi intervistati sembrerebbe proprio lui: Prince Nelson.

«Sono andato immediatamente in redazione e ho iniziato a mostrarlo alle persone e a dire: 'Non ti dirò chi penso che sia, ma chi pensi che sia?' E ogni singola persona [ha detto] ‘Prince’!», ha raccontato Liddy alla CBS.



L’identità del futuro Vip, scomparso il 21 aprile 2016, è stata confermata da Kristen Zschomler, storica locale specializzata in Prince, autrice di uno studio relativo a questa leggenda musicale nonché sua sfegatata fan. È lei a suggerire che l'edificio scolastico che si intravede nella clip possa essere la Lincoln Junior High School, quella che il futuro musicista frequentava all'epoca.

I frame del ragazzo di questo filmato sono stati confrontati con una foto di un annuario scolastico del 1970 ed effettivamente i tratti somatici di Prince sembrerebbero proprio le fattezze dell'intervistato. Anche se Zschomler ha detto che i “modi di fare, i suoi occhi e tutto il resto" assomigliavano molto all'artista, è stato comunque chiamato un vecchio amico d'infanzia della popstar per vagliare le immagini e confermare o meno l'identità.

A supportare la tesi è arrivato quindi Terrance Jackson, ex vicino di casa e grande amico dell’artista (che inoltre suonava assieme a lui nella band Grand Central): «Quello è Prince! Quello lì piedi, col cappello, giusto? Quello è Skipper!».



Il soprannome di Skipper era quello che veniva affibbiato a Prince dagli amici, prima di diventare per tutto il mondo il principe indiscusso delle sette note.

«Suonava già chitarra e tastiera in modo fenomenale», ha aggiunto Terrance Jackson, il quale si è commosso alla vista del vecchio amico così giovane. Anche sua moglie, Rhoda, cresciuta assieme a loro nel medesimo quartiere, ha riconosciuto il ragazzo di 11 anni come Prince. «È fantastico vederlo, così piccolo, così giovane, e sentire la sua voce», ha detto Rhoda.



