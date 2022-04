BOSS DOMS ARRIVA A MILANO CON PINK FLYING ELEPHANT nella notte del 8 aprile, dalle ore 23:00 fino al mattino, presso il nuovo DISTRETTO INDUSTRIALE 4 di Via Toffetti 25 a Milano.

“L’ELEFANTINO ROSA VOLANTE” è la storia dell'evoluzione artistica di BOSS DOMS , il risultato del suo sviluppo personale e musicale, la maturazione di influenze tra Musica e Pop Up una vera e propria Factory di Creatività con i suoi FAN.

BOSS DOMS è noto anche per il suo GLAM LOOK icona nella moda e nelle arti a 360°, capace di attirare l’attenzione di stilisti e brands, quindi la parola d’ordine sarà “OSARE” con outfit estremi,per un evento UNICO. un Salotto per celebrities e intrattenimento per un pubblico attento dalla Musica e all’Arte.

Pink Flying Elephant non è solo un evento, è un flusso creativo ideato da Boss Doms,un vero e proprio “essere senziente che si muove nella Città, agisce e si evolve spinto da istinto mitologico e fame musicale…”