Fabio Weik, la biografia del'artista

Fabio Weik (nato Milano Italy 1nel 984) Graffiti Writer dal 1997, e artista contemporaneo. Scinde due sistemi produttivi in maniera divergente ma allo stesso tempo in simbiosi. Da una parte i graffiti, dove essendo esponente attivo della TDK crew, storica graffiti crew nazionale e dell’ Interplay crew di cui ne è il fondatore, partecipa ad interventi urbani sempre più importanti, sia in ambito nazionale che internazionale, la sua identità underground rimane viva in strada e nel suo studio delle lettere, collabora con amministrazioni comunali e fondazioni internazionali per progetti di Urban Art e di riqualificazione urbana. Dall‘altra parte, l’ambiente più istituzionale e la sua voglia di comunicare non solo ad un pubblico underground come quello dei graffiti, lo portano ad amalgamarsi con i mezzi contemporanei dell’arte visiva. La sua produzione si concentra sulle tematiche sociali e popolari, utilizzando simboli e icone rubate al sistema televisivo e al mondo mediatico, che si scontrano e dialogano in un unico paesaggio con elementi storici. Il contrasto e la veloce fruizione del messaggio sono il linguaggio chiave del lavoro di Weik, sotto forma di dipinti delle volte introspettivi, ma con una chiave sempre umana e sociale, video e istallazioni city specific. I materiali utilizzati non convenzionali come acidi, vetro, carne, polvere, gesso per creare immagini e oggetti comuni o icone e simboli spiazzano lo spettatore e lo coinvolgono introspettivamente. Le sue produzioni si estendono: dalle superfici metropolitane agli spazi privati e pubblici, alle tele, fino ad arrivare ai capi d’alta moda (nel 2009 disegna e interviene sui capi della collezione autunno inverno MISSONI uomo instaurando cosi un’originale collaborazione con Angela Missoni e i suoi stilisti che si trasforma in un amicizia costante). Ancora collabora con famosi stilisti e ricamisti come Graziano Giordani creando produzioni e ricerche su nuovi supporti. Nel 2010 con la personale Sinergie in Fabbrica Borroni impone la sua produzione, presentando istallazioni e lavori pittorici forti, scatenando l’attenzione dei media per le sue tematiche. Grazie alla collaborazione con la galleria Tedeo di Milano, appare in diverse fiere d’arte (Affordable Art Fair, MIART) e alla Triennale di Milano al Museo del design. Nel 2011 collabora con Philippe Daverio suo attento collezionista, Paolo Berti amico e fondatore della associazione premio centro di cui e project manager. Nel 2013 i suoi lavori approdano in Australia per la galleria Cold Krash, si interessano al suo lavoro nuove personalità che lo portano ad esporre in eventi privati organizzati da collezionisti a Sydney. Nel 2014 si trasferisce a Dubai, partecipando da subito ad ART DUBAI e ad eventi di graffiti internazionali come la STREET ART NIGHT, con la sua personale “HORSES HEART” attira l’attenzione della famiglia reale dello sceicco Mohammed bin Rashid Al Maktum entrando cosi nella loro collezione privata, iniziano collaborazioni con gallerie e musei del territorio. Nel 2015 viene contattato per creare una sua installazione per il padiglione Cina per ACQUE 2015, evento ospitato della Biennale di Venezia in associazione con EXPO2015. Attualmente lavora e vive tra Milano e Dubai, è anche project manager e curatore di eventi culturali viene rappresentato e collabora con gallerie in Milano, Dubai, Pechino, Marrakech, Stoccolma, New York, Parigi, Spagna e Australia.