"I want more", il primo singolo da solista di Boss Doms

Blu, underground e pop. Sono queste le chiavi di “I want more”, il primo singolo da solista dell’eclettico Boss Doms, produttore discografico romano, classe 1988. Un ragno come coprotagonista, come “ossessione diabolica del volerne sempre di più”, parafrasando le stesse parole dell’artista. Un brano sul quale Boss Doms ha lavorato per quasi un anno.

“I want more” è un singolo che è stato trattato come un album. Tanto il tempo per creare una commistione tra musica techno e musica pop, per dare un taglio più radiofonico al brano. “Ho lavorato molto per non snaturare troppo la techno, uno dei generi più antichi della musica elettronica”, commenta il produttore ospite a Sky Tg24.

IL SODALIZIO CON ACHILLE LAURO

L’artista parla poi del suo rapporto con Achille Lauro e del loro storico sodalizio. Continuerà il rapporto professionale, che il grande pubblico ha imparato a conoscere sul palco di Sanremo. “La collaborazione con Achille Lauro è arrivata a un livello molto alto, ho pensato potesse essere il momento giusto per dare voce alla mia musica, a quello che ho da dire”, racconta Boss Doms.

Tanti i progetti per il futuro, nuovi sound, ancor più sperimentali. La ricerca è sempre quella del particolare. Un progetto ricco, che impegnerà molto l’artista nei mesi che verranno.