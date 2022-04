Rock the castle 2022: la lineup del festival

Il festival musicale più atteso dell’estate veronese ha da poco comunicato date e ospiti ufficiali della sua edizione 2022. Rock The Castle si terrà al Castello Scaligero di Villafranca dal 23 al 26 giugno con una ricca lineup di artisti internazionali a partire da Myles Kennedy ai Judas Priest Condividi

Rock The Castle, il festival più atteso dell’estate veronese, ha da poco annunciato sui social e tramite mezzo stampa la lineup completa degli artisti che si esibiranno per questa edizione 2022 al Castello Scaligero di Villafranca. Un lungo weekend per quattro giornate in compagnia di importanti nomi della musica e del rock, di ottimo cibo e tantissime altre esperienze da vivere sotto il solleone estivo a due passi dal Lago di Garda. Quando? L’appuntamento è per il prossimo giovedì 23 giugno, per un gran numero di show che si protrarranno fino a domenica 26.

A Verona torna Rock The Castle 2022 approfondimento Rumors Festival riparte da Black Pumas e King of Convenience Torna uno degli appuntamenti in musica più amati dell’area veronese, Rock The Castle, festival che per questa sua edizione 2022 sceglie ancora una volta la bellezza caratteristica del Castello Scaligero di Villafranca di Verona, tra storia medievale, natura e tanto rock. Un’edizione che segna anche il ritorno agli show live dopo il terribile stop per artisti e maestranze imposto dalla pandemia. I concerti di Rock The Castle – che quest’anno ha molto a cuore anche l’impegno ecologico, con l’adozione di soluzioni ecosostenibili e l’eliminazione della plastica monouso in ogni area del festival – si terranno all’interno di un immenso prato verde racchiuso tra le mura. Location molto apprezzata anche dalle star della musica internazionale, che ha visto proprio per questo motivo, ospitare negli ultimi anni i concerti e show di grandi cantanti e musicisti nel mondo come Rammstein, Soundgarden, Marilyn Manson e altri.

