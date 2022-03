Rumors Festival riparte da Black Pumas e King of Convenience

Brownout, 2018’s Look At My Soul),arrivano per la prima volta in Italia con il loro debut lbum omonimo pubblicato a giugno 2019 via Ato Records [PIAS]. L’album ha venduto oltre 155 mila copie (tra fisico e digitale). Il singolo estratto, “Colors” - Il cui video YT è diventando virale con oltre 149 milioni di views, è stato ascoltato in streaming più di 60 milioni di volte. Nel dicembre 2020, i Black Pumas hanno ricevuto la candidatura come Best New Artist ai 62º Grammy Awards. Ai 63° Grammy erano invece in nomination per il Best rock album e Best rock performance. L’unica data Italiana dei Black Pumas è organizzata da Comcerto.

KINGS OF CONVENIENCE - Dopo il successo delle cinque date autunnali nel 2021 per la presentazione dell’ultimo album in studio “Peace or Love” che hanno registrato il tutto esaurito in alcuni dei più bei teatri d’Italia, i Kings of Convenience tornano in Italia per un tour estivo nel 2022 organizzato da DNA concerti. Il duo norvegese formato da Erlend Øye e Eirik Glambæk Bøe ha infatti annunciato pochi speciali appuntamenti estivi per tornare dal pubblico italiano che tanto li ama. “Peace or Love” rappresenta il sound di due vecchi amici che esplorano l'ultima fase della loro vita insieme e trovano nuovi modi per catturare quella magia inafferrabile. Registrato in 5 anni in 5 città diverse, l’album è fresco come l’arrivo della primavera: 11 canzoni sulla vita e sull'amore con la tipica bellezza seducente, la purezza e la chiarezza emotiva che ci si aspetta dai Kings of Convenience. Eirik Glambeck BoE e Erlend Oye si sono conosciuti a scuola a Bergen, in Norvegia, e hanno suonato nella stessa band, gli Skog, prima di sciogliersi e formare il duo nel 1999. Padri del new acoustic movement, pionieri di una nuova ondata di musica intima e acustica, fautori di un soft pop d’atmosfera per lenire l’anima (Billboard), definiti all’esordio dal Guardian come una confluenza deliziosamente malinconica di Simon and Garfunkel, Nick Drake, Astrud Gilberto e i Pet Shop Boys, i Kings Of Convenience hanno conquistato

e incantato il mondo intero con i loro 3 album e raggiunto le vette delle classifiche con indimenticabili canzoni sofisticate e delicate come “Misread”, “I’d Rather Dance with You” e “Mrs. Cold”.