Orchestra G. Verdi, esordio per gli Esercizi di Silvia Colasanti

Un violino e un’orchestra per unire il passato e il presente, in un filo unico che va da Beethoven alla contemporaneità. Giovedì 24 marzo, alle 20:30, all’Auditorium di Milano, debutta “Un Violino per Due”, spettacolo che segna la prima esecuzione degli Esercizi per non dire addio per violino e orchestra composti da Silvia Colasanti su commissione dell’Orchestra Sinfonica di Milano Giuseppe Verdi. Una residenza, quella di Colasanti alla Verdi, cominciata nel 2020 e che prosegue nella più fervida e proficua collaborazione. A eseguire gli Esercizi per non dire addio sarà Domenico Nordio, solista a sua volta molto legato all’orchestra di Largo Mahler, che si esibirà anche nella Sinfonia n. 9 in Mi bemolle maggiore op. 70 di Šostakovič e con il Concerto per violino e orchestra in Re maggiore op. 61 di Beethoven. Dello spettacolo, che replicherà venerdì 25 alle 20 e domenica 27 alle 16, abbiamo parlato con la compositrice Silvia Colasanti.

Esercizi per non dire addio. A chi o cosa dobbiamo non dire addio? Alla nostra storia, alla bellezza, a quello che siamo, che è il frutto anche di quello che siamo stati. Lo dico da persona che non sa cosa sia il sentimento della nostalgia, senza nessun desiderio di vivere il passato, ma solo di vivere il presente con la consapevolezza che questo presente è anche il precipitato di quello che siamo stati.

Perché “Un violino per due”? È un nome che non ho dato io ma suppongo sia perché c’è in programma ance il concerto di Beethoven. Potremmo anche dire, anche se forse non era l’intento dell’organizzatore, che un violino per due sintetizza anche il lavoro del compositore e dell’interprete.

Nella stessa serata saranno eseguiti la Sinfonia n. 9 in Mi bemolle maggiore op. 70 di Šostakovič e il Concerto per violino e orchestra in Re maggiore op. 61 di Beethoven. Un confronto impegnativo.

Sì, a me piace molto lavorare nelle stagioni di repertorio, nel senso che sono più a mio agio nel lavorare in questi contesti che non in quelli più di nicchia per addetti ai lavori più specificamente legati alla musica contemporanea. E questo perché mi piace avere un pubblico non di addetti ai lavori ma eterogeno, che come ha gli strumenti per comprendere Beethoven o Šostakovič, ha anche quelli per comprendere la musica di oggi se chi la scrive ha gli strumenti di dialogo necessari per farsi comprendere.

C’è anche un po’ un’unione tra passato e presente. Quasi una ricerca del presente nel passato.

Sì, e anche del passato nel presente.

Senza voler banalizzare concetti filosofici complessi, sembra un po’ il tema della circolarità del tempo e della storia.

Sì, ma anche l’essere consapevoli, oggi nel 2022, che tutto quello che ci ha preceduto, la nostra memoria, è quello che ci ha formato. E quindi va indagato sempre e il dialogo va mantenuto aperto. Una cosa che faccio senza tenere la testa voltata indietro, il mio sguardo è sempre rivolto in avanti. Ma l’indagine su noi stessi non può che partire dalla nostra memoria.

Questo accostamento tra la sua musica e i classici, tra il presente e il passato, sembra un po’ una costante del suo lavoro con l’Orchestra Sinfonica Giuseppe Verdi.

Sì, quella di presentare programmi eterogenei è una caratteristica della Verdi nella quale io mi trovo a mio agio. Secondo me è la scelta più intelligente che si possa fare, quella di non chiudere il pubblico dentro gabbie temporali come se ci fosse un pubblico per la musica romantica, uno per la barocca, uno per la contemporanea. La musica è atemporale, oltrepassa il tempo in cui è stata scritta. Il pubblico deve poter ascoltare e ritrovarsi tanto in un lavoro del passato quanto in uno di oggi.