Grande successo a Milano per "Back to The City Concert", il concerto gratuito offerto dalla Fondazione Riccardo Catella del pianista e compositore Stefano Bollani con l’Orchestra Sinfonica Giuseppe Verdi diretta da Paolo Silvestri.

Il pianista e compositore Stefano Bollani ( FOTOSTORIA ) e l'Orchestra Sinfonica Giuseppe Verdi, diretti da Paolo Silvestri, sono stati ieri, domenica 5 settembre, i protagonisti di una serata sotto le stelle all'insegna della musica di alta qualità. "È un piacere suonare con l'Orchestra Verdi, non accadeva da una decina d'anni, è un piacere farla dirigere da Paolo Silvestri , che è la persona che ha orchestrato con me il Concerto Azzurro, è un piacere avere Bernardo Guerra alla batteria e soprattutto eccoci qua. Questo posto non l’avevo ancora visto anche se qui a Milano sono nato e ci abito da 45 anni, sono contento, è un posto meraviglioso, ci sono i bambini che giocano, c'è la città a un passo e c’è la natura, l'ideale per tentare di tenere viva la relazione tra la natura e la città”, queste le parola del celebre pianista prima di salire sul palco.

Il grande concerto gratuito, offerto dalla Fondazione Riccardo Catella, tenutosi al Bam - Biblioteca degli Alberi di Milano per il rientro in città, è stato uno straordinario successo, oltre seimila le persone che hanno assistito a “Back to the City Concert - La grande musica classica nel Parco”. Un appuntamento giunto alla sua terza edizione che quest’anno diventa ancor più significativo, considerando il periodo storico che stiamo vivendo per via della pandemia. Un appuntamento che unisce improvvisazione e musica colta e vuol essere anche un messaggio di speranza per il futuro. Il pubblico accomodato sul tappeto verde dell’Area Cedri di fronte al palco, ha potuto infatti rivivere il piacere di uno spettacolo dal vivo dal grande impatto emotivo. L'esibizione si è aperta sulle note di 'A Rose Among Thorns', tratta dalla colonna sonora di 'The Mission', tributo a Ennio Morricone, a seguire, Bollani e i 55 elementi de La Verdi si sono esibiti in 'Concerto azzurro', omaggio del compositore al quinto chakra, azzurro appunto, quello della gola e dell'espressione creativa, per chiudere con una delle più famose composizioni di George Gershwin, 'Rhapsody in Blue'.

“Abbiamo scelto due colori e due autori (parlo di me in terza persona) che cercano di unire linguaggi diversi, cercano di tenere insieme linguaggi che tradizionalmente vengono reputati differenti, per ricordarci che la musica è una sola, noi usiamo diverse parole per descrivere le musiche, reggae, classica, da camera, jazz, rock, pop e funk, ma sono etichette che diamo per poterci capire, la musica è una sola e speriamo stasera di ricordarcelo”.