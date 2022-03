Muse, il nuovo album è “Will of the People”

Uscirà il 26 agosto e sarà «un viaggio personale» attraverso le paure di oggi, quelle scatenate da «pandemia, nuove guerre in Europa e crescente autoritarismo». L'annuncio del nuovo disco arriva dopo due mesi dall'uscita dell'inedito “Won’t Stand Down”, che sarà una delle tracce del nuovo album (insieme al singolo appena uscito, “Compliance”)

I Muse sono tornati alla grande: a distanza di due mesi dall'uscita della canzone inedita Won’t Stand Down, giovedì 17 marzo è stato presentato il singolo Compliance ed è arrivato l'annuncio del nuovo album. Si intitolerà Will of the People e uscirà quest'estate, arrivando sugli scaffali dei negozi di dischi e degli store online il 26 agosto.



Nel nuovo disco ci sarà come traccia anche il brano inedito Won’t Stand Down, che si aggiunge chiaramente al singolo Compliance presentato poche ore fa. Oltre a farci sentire la canzone, i Muse ci hanno offerto anche il videoclip, diretto da Jeremi Durand e ispirato al film Looper (potete guardare il video in fondo a questo articolo).



Il disco

Will of the People ha già ottime premesse: si rivela infatti un disco molto politico, influenzato dall'attualità di oggigiorno e dalle forti paure a essa connesse.



La «crescente incertezza e instabilità nel mondo» è una delle muse dei Muse, come ha spiegato il leader della band, Matt Bellamy. «La pandemia, nuove guerre in Europa, massicce proteste e rivolte, un tentativo di insurrezione, destabilizzazione della democrazia occidentale, crescente autoritarismo, incendi e disastri naturali e la destabilizzazione dell’ordine globale hanno influenzato l’album», ha aggiunto il frontman.



«È stato un periodo di preoccupazione e spaventoso per tutti noi poiché l’impero occidentale e il mondo naturale, che ci hanno cullato per così tanto tempo, sono veramente minacciati», prosegue Matt Bellamy. «Questo album è un viaggio personale attraverso quelle paure e la preparazione per ciò che verrà dopo».



Il sound

Basandoci sul comunicato stampa che presenta il nuovo progetto dei Muse, il disco in arrivo quest'estate dovrebbe essere caratterizzato da un sound di genere glam-rock distopico per ciò che concerne la traccia numero uno, Will of the People.



La title track si preannuncia assai interessante, come del resto sono tutte le title track per loro stessa definizione.

La presentazione ufficiale dell'album parla poi del brano Verona, numero otto della tracklist, soffermandosi sui suoni di una “elettronica nostalgica”, come scrive Rolling Stone.



Ci sono poi i riff figli legittimi del genere industrial, assai presenti nella settima traccia intitolata Kill Or Be Killed.



Parlando del singolo uscito in queste ore, Compliance, il cantante del gruppo l'ha definito un brano «sulla sottomissione a regole autoritarie e a rassicuranti falsità per essere accettati in un gruppo. Le gang, i governi, i demagoghi, gli algoritmi dei social media e le religioni ci seducono nei momenti di vulnerabilità, creando regole arbitrarie e idee distorte a cui conformarci».



La tracklist

Will of the People è atteso per il 26 agosto, pubblicato da Warner Records. Sarà il nono album in studio, dopo l'ultimo, Simulation Theory, risalente al 2018.



I Muse suoneranno i nuovi pezzi del disco Will of the People anche su un palco italiano, quello del Firenze Rocks, dove si esibiranno il 17 giugno. Di seguito trovate la tracklist del disco e più sotto invece potete guardare il videoclip di Compliance.



1. Will Of The People 2. Compliance 3. Liberation 4. Won’t Stand Down 5. Ghosts (How Can I Move On) 6. You Make Me Feel Like It’s Halloween 7. Kill Or Be Killed 8. Verona 9. Euphoria 10. We Are Fucking Fucked