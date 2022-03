Morto Timmy Thomas, cantante pacifista di Why Can't We Live Together

È morto all'età di 77 anni il celebre artista R&B. La sua canzone contro la guerra ha raggiunto la top 3 degli Stati Uniti nel 1973. È poi stata campionata da artisti come Drake. Per adesso non è stata data nessuna informazione relativa alla causa della morte



È morto all’età di 77 anni Timmy Thomas, il famoso cantante statunitense reso celeberrimo dalla canzone Why Can't We Live Together, la sua hit che è diventata un inno contro la guerra in Vietnam.



Per adesso non è stata data nessuna informazione relativa alla causa della morte. La famiglia di Thomas ha pubblicato sulla pagina Facebook dell’artista le seguenti parole: "Con apprezzamento e gratitudine, la famiglia ringrazia per le preghiere, il sostegno, le parole preziose e le altre espressioni di amore e gentilezza durante questo periodo".



Ricordiamo che la sua canzone contro la guerra, Why Can't We Live Together, raggiunse la Top 3 degli Stati Uniti nel 1973. Ha venduto più di 2 milioni di copie soltanto negli Stati Uniti, raggiungendo il primo posto della classifica R&B di Billboard e il numero tre della classifica Billboard Hot 100.



Dopo essere stato uno strepitoso successo per Timmy Thomas, quel brano è poi diventato un altrettanto enorme successo anche per altri artisti, che l'hanno rifatta oppure campionata. Un esempio? Drake.



Why Can't We Live Together

Oggi più che mai, Why Can't We Live Together risuona nelle strade. Non soltanto perché è appena scomparso il suo autore ma anche perché qualsiasi inno pacifista e qualsiasi grido contro la guerra diventa fondamentale in questi giorni difficili, giorni tragici di conflitto tra Russia e Ucraina. Tra le tante voci che stanno rendendo omaggio alla memoria di Timmy Thomas, spicca quella del DJ inglese Greg Wilson, che ha scritto della sua canzone: "un ossessionante appello per la pace e l'unità che rimane altrettanto toccante e rilevante ora, a mezzo secolo di distanza".



Why Can't We Live Together è un brano caratterizzato da accordi d’organo, ritmo rudimentale della drum machine e dalla inconfondibile voce di Timmy Thomas.



“Rimane una delle canzoni R&B più sorprendenti e minimaliste degli anni '70”, ha scritto in queste ore il giornalista Ben Beaumont-Thomas (solo omonimo, non è parente, a quanto ne sappiamo) su The Guardian.



Oltre ad aver raggiunto la numero tre nella classifica degli Stati Uniti, si è piazzata anche alla numero 12 nella chart targata Regno Unito.



Le sue parole di pacifismo e di armonia tra le razze risuonavano proprio nel mezzo della guerra del Vietnam, quando questa era ancora in corso.



Le parole

"Niente più guerra, niente più guerra, niente più guerra, solo un po' di pace, niente più guerra, niente più guerra, tutto ciò che vogliamo è un pò di pace in questo mondo", canta Thomas in Why Can't We Live Together.



Oltre a essere un inno per la pace, il pezzo si rivela anche un inno alla tolleranza, una preghiera per combattere un altro flagello, ossia il razzismo. "Non importa, non importa il colore [della pelle], sei pur sempre mio fratello, ho detto che non importa, non importa il colore, sei pur sempre mio fratello”, queste le parole di Timmy Thomas.



Tanti rifacimenti di Why Can't We Live Together

Why Can't We Live Together è stata una canzone fatta e rifatta da innumerevoli colleghi di Timmy Thomas.

Tra le tantissime cover degne di nota, ricordiamo quella del 1984 del gruppo jazz-pop britannico Sade, che l’ha inserita nell'album di debutto Diamond Life (vincitore di numerosi dischi di platino); c'è poi la versione di MC Hammer nel disco Too Legit to Quit del 1991; quella di Steve Winwood in About Time del 2003; e ancora, quella di Lonnie Liston Smith con Iggy Pop alla voce, pubblicata nel 2021.



Ma uno dei rifacimenti del brano più famosi è quello firmato da Drake per uno dei suoi più grandi successi. La canzone è stata accelerata e campionata dal rapper per essere inserita nel suo singolo Hotline Bling del 2016, schizzato alla Top 3 negli Stati Uniti e nel Regno Unito. Si deve proprio a Drake l’aver presentato Why Can't We Live Together a una nuova generazione di pubblico.

“Sono stato molto orgoglioso di ascoltare cosa ne ha fatto fatto, anche se aveva cambiato il messaggio che avevo dato i"o, ha detto Timmy Thomas a riguardo del rifacimento di Drake.



Timmy Thomas

Timmy Thomas è nato in Indiana nel 1944 in una famiglia molto numerosa: aveva 11 fratelli.

Ha studiato jazz con Cannonball Adderley e Donald Byrd. Ha perfezionato la sua tecnica presso il Lane College di Jackson, nel Tennessee. Ha incominciato a collaborare con la Stax Records e con un’etichetta più piccola, la Goldwax. Con queste due label ha inciso i primi singoli da solista.



Dal jazz è passato ben presto al soul. Si è trasferito a Miami e ha incominciato a lavorare come insegnante. Proprio durante la preparazione di una lezione, gli è venuta l'ispirazione per Why Can't We Live Together. Aveva appena ascoltato una trasmissione radiofonica di Walter Cronkite che annunciava decine di migliaia di morti da entrambe le parti in Vietnam.



L’album Why Can't We Live Together

Dopo il successo del singolo Why Can't We Live Together, è uscito anche un album di accompagnamento con lo stesso titolo, che si è posizionato alla numero 10 nella classifica degli Stati Uniti.

Dopo la sua hit e il disco a essa collegato, Thomas ha dato alle stampe nella sua carriera altri sei album in studio. Sono stati dischi molto apprezzati, tuttavia replicare l'incredibile successo della sua canzone pacifista è stato pressoché impossibile.



Ha continuato a lavorare anche come musicista di sessione per altri artisti, oltre che come cantautore e produttore. Famose sono state le sue collaborazioni con Gwen McCrae e Betty Wright.