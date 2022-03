Guerra in Ucraina, Sony Music sospende le operazioni in Russia

Dopo che la divisione di Sony che si occupa delle consolle PlayStation e dei videogiochi ha annunciato la sospensione delle spedizioni di prodotti verso la Russia, anche la divisione musicale si unisce alla decisione. “Chiediamo la pace in Ucraina e la fine delle violenze. Abbiamo sospeso le operazioni in Russia e continueremo a sostenere gli sforzi di soccorso umanitario globale per aiutare le vittime bisognose”, si legge in una dichiarazione ufficiale pubblicata sul sito del gruppo musicale che fa capo alla Sony

Anche Sony Music taglia i ponti con la Russia, unendosi alla presa di posizione della divisione dell'elettronica e del gaming dello stesso gruppo, e unendosi anche alla lista molto lunga (in continua espansione) di aziende, società, organizzazioni, artisti e personalità di ogni tipo e settore che hanno sospeso qualunque tipo di collaborazione con il Paese di Putin.



“Sony Music Group chiede la pace in Ucraina e la fine delle violenze. Abbiamo sospeso le operazioni in Russia e continueremo a sostenere gli sforzi di soccorso umanitario globale per aiutare le vittime bisognose”, queste le parole che si leggono in una dichiarazione ufficiale pubblicata sul sito del gruppo musicale che fa capo alla Sony.



Nelle ultime ore l’azienda giapponese leader nell'elettronica aveva annunciato la sospensione di tutte le spedizioni di consolle PlayStation e di videogiochi verso la Russia. Sony ha anche donato 2 milioni di dollari all'Unhcr e a Save the Children per sostenere le vittime della guerra.



Un rappresentante della divisione specializzata nei videogiochi ha dichiarato mercoledì 9 marzo che la società ha sospeso tutte le spedizioni di consolle e software nel Paese, incluso il lancio del nuovo titolo di corse Gran Turismo 7. Anche il PlayStation Store non sarà più disponibile in Russia, come riporta la CNBC.



"Sony Interactive Entertainment (SIE) si unisce alla comunità globale per chiedere la pace in Ucraina", ha affermato la società.



Per quanto riguarda l'etichetta musicale, ossia la label di Rob Stringer (Presidente e CEO di Sony Music), il medesimo stop dei rapporti con Mosca è stato annunciato poco dopo.