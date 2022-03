Adele in concerto a Londra in diretta TV

Adele in diretta TV con un concerto da Londra

Sarà interamente organizzato e trasmesso dalla rete televisiva statunitense NBC a tutti gli spettatori del mondo, An Audience With Adele, il concerto che la pop star britannica, voce di Someone Like You, terrà la prossima domenica 20 marzo, dal palco del London Palladium della capitale inglese. Uno speciale televisivo che, già andato in scena lo scorso novembre nel Regno Unito, ripercorrerà vecchi e nuovi successi della cantautrice, con interessanti intramezzi durante i quali il pubblico avrà la possibilità di porre le più disparate domande alla cantante, sulla sua carriera e vita privata. Presenti allo show anche diverse celebrità come gli attori Idris Elba, Emma Thompson e Hannah Waddington. Il concerto londinese di Adele, in TV la prossima settimana, non è la sua prima apparizione in diretta. La cantante ha già registrato, alcuni mesi fa e in concomitanza con l’uscita del nuovo album 30, lo speciale Adele: One Night Only, girato dalla rete CBS dalla location del Griffith Observatory di Los Angeles. An Audience With Adele, sarà visibile dalle ore 21:00 del prossimo 20 marzo su NBC, mentre il giorno successivo debutterà in streaming anche per la nuova piattaforma Peacock, visibile anche per gli abbonati Sky.