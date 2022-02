Adele accusata di transfobia per il discorso ai BRIT Awards

La cantante di "Easy on Me" è ora al centro di un dibattito in rete per via del discorso che ha tenuto dopo la consegna del premio Gender Neutral Artist of the Year. "Capisco perché il nome di questo premio è cambiato ma amo essere una donna ed essere un'artista donna, lo voglio!” Uno spettatore ha intravisto in quelle parole un messaggio transfobico, dando il la alla querelle sui social

La cantante Adele è stata accusata di transfobia per il discorso che ha tenuto ai BRIT Awards 2022.



Quando la star di Easy on Me ha ricevuto il Gender Neutral Artist of the Year ha affermato: “Capisco perché il nome di questo premio è cambiato ma amo essere una donna ed essere un'artista donna, lo voglio!”



Dominatrice assoluta ai Brit Awards, Adele è stata eletta miglior artista dell’anno, categoria che da questa edizione in avanti dei premi britannici diventa senza genere. Per la prima volta nella propria storia, i Brit Awards hanno cancellato le categorie "artista maschile" e "artista femminile", che sono state unificate in quella universale, senza genere, che è stata vinta dalla cantante.



Per il suo discorso di ringraziamento, però, Adele non è riuscita a mordersi la lingua: ha voluto sottolineare che lei ci tiene moltissimo a essere donna. E a essere quindi considerata donna.

Le sue parole, forse pronunciate ingenuamente (o forse no), probabilmente volevano porsi come un messaggio femminista, un commento a supporto delle donne, inseribile alla questione annosa della parità di genere. Qualcosa però è andato storto: uno spettatore ha intravisto in quel discorso un messaggio che a suo avviso suonerebbe come transfobico, dando il la alla querelle sui social network.